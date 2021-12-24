Сьогодні Polygon (MATIC ) виріс у внутрішньоденній торгівлі і за один момент сягнув свого історичного максимуму в 2,7 долара. Такий ріст був викликаний тим, що в мережі Polygon став доступний Uniswap V3. Uniswap, як вважають, є дуже важливим гравцем, що сприяє розвитку DeFi. Його запуск на Polygon є величезним досягненням для інвесторів MATIC. Що ми знаємо про цю валюту:

На початку торгів MATIC почав зростати, піднявшись до 2,7 долара – свого нового рекордного максимуму

В найближчій перспективі аналітики бачать тенденцію до зростання, і очікується, що у майбутньому MATIC стане більш прибутковим.

Запуск Uniswap v3 має підняти репутацію мережі Polygon і в довгостроковій перспективі може принести більше продуктів DeFi.

Джерело даних: Tradingview.com

Polygon (MATIC) – Ціновий рух та аналіз

Бичачий ріст, який спостерігається сьогодні на внутрішньоденних торгах, був в основному очікуваним. Зрештою, запуск Uniswap v3 на Polygon став важливою подією. Тим не менш, практично з самого початку тижня MATIC зростає.

Однак монета втратила частину своїх максимальних прибутків. На момент написання статті він торгувався на рівні 2,61 долара. Та, якщо подивитись на графік, бачимо, що MATIC зараз має тенденцію до зростання, і багато аналітиків вважають, що до кінця року він сягне історичних максимумів. Також на монету може позитивно вплинути зростання усього ринку криптовалюти, що, як очікується, буде на початку наступного року

Чи варто придбати MATIC?

Polygon (MATIC) має світле майбутнє. Після запуску Uniswap v3 очікується, що в мережі буде все більше і більше проектів DeFi. Крім того, з моменту свого заснування Polygon обробив понад 1 мільярд транзакцій, а це робить його одним із найбільш швидкозростаючих блокчейн-проектів у світі. Тому можна рекомендувати цю валюту, особливо для довгострокових інвесторів.