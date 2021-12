Помпліано заявив в інтерв'ю каналу CNBC, що використання енергії для видобутку біткоїнів стає все більш ефективним, бо збільшуються масштаби цього процесу, і майнери починають використовувати все більше відновлюваних джерел енергії.

Засновник Pomp Investments і популярний автор біткоїн-підкасту Ентоні «Помп» Помпліано стверджує, що у розмові щодо використання енергії для видобутку біткоїнів, а також щодо ефективності цього процесу, важливо згадати «два ключові моменти», які люди, як правило, опускають.

Про це він заявив під час інтерв'ю у програмі «Squawk Box» на каналі CNBC, де коротко висвітлив проблеми волатильності біткоїну та використання енергії.

Він сказав ведучому шоу Джо Кернену, що, оскільки люди продовжують обговорювати споживання енергії для видобутку біткоїнів, їм потрібно звернути увагу на такі моменти:

За його словами, перший з них: «лінійна залежність між споживанням енергії та грошовою системою США». Далі він пояснює, чому важливо підкреслити цей момент у розмові.

«Щоб підтримувати більшу кількість користувачів і більшу кількість транзакцій, нам потрібно споживати більше енергії. Нам потрібно більше центрів обробки даних, більше відділень банків, більше банкоматів тощо», – додав він.

З іншого боку, пояснив він, у блокчейну біткоїну немає такого ж лінійного співвідношення, яке спостерігається між фіатною екосистемою та споживанням енергії. Він зазначив, що незалежно від того, скільки транзакцій буде додано до блоку під час обробки транзакцій, кількість спожитої енергії залишиться однаковою.

«Зі збільшенням масштабів його видобутку біткоїн стає все більш і більш ефективним, тому що можна вкласти більшу економічну цінність у кожен із цих блоків, тоді як у застарілій системі вам потрібно споживати більше енергії для масштабування».

Помп також каже, що немає за що вибачатися, коли справа доходить до питання споживання енергії біткоїном. На його думку, «важливі речі у світі використовують енергію».

Він вказує на зростання використання відновлюваної енергії для видобутку біткоїнів і заявляє, що перехід до всіх цих нових екологічних джерел енергії стимулює дослідження та розробки в галузі відновлюваної енергії.

Перш ніж заглибитися в питання про споживання енергії, Помпліано спочатку розповів у програмі про один важливий показник — про волатильність біткоїну.

"The key piece is that the volatility is measured in dollars. If you think of the dollar itself, the dollar is hyper-volatile as well … 40% of all US dollars in circulation have been printed in the last 18-24 months." says @APompliano. "One #bitcoin still equals one bitcoin." pic.twitter.com/O5CwpEwGkB

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 27, 2021