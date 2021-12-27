Сьогодні Terra (LUNA) досягла рекордних максимумів у внутрішньоденній торгівлі. Монета вперше перевищила позначку в 100 доларів. Потім однак вона дещо знизилась, але ріст ціни становить майже 3% за день. Значною мірою таке зростання сталося завдяки посиленню позитивного галасу навколо блокчейнів рівня 1. Інші подібні мережі, як-от Solana (SOL) і Avalanche (AVAX), також зросли. Що нам відомо наразі:

На момент написання даної статті Terra (LUNA) торгувалася приблизно за 99,30 долара, але у внутрішньоденної торгівлі вона піднялася вище 100 доларів.

Такий бичачий тренд спостерігався і в інших подібних мережах рівня 1, зокрема Solana і Avalanche (AVAX).

Ймовірно, ця валюта і далі буде зростати, оскільки інвестори роблять великі ставки на блокчейни рівня 1.

Джерело даних: Tradingview.com

Terra (LUNA): цінова поведінка та її аналіз

Здається, Terra (LUNA) торгувалася трохи вище своєї підтримки в 54 долара дуже давно. Це було після того, як монета піднялася майже на 25%. Та насправді це було лише тиждень тому і лише підтверджує той факт, як швидко все може змінитися у світі криптовалют.

За останні кілька днів LUNA набирає обертів, та навіть найбільш оптимістичні аналітики не прогнозували, що до кінця року монета сягне історичних максимумів. Це дійсно різдвяний сюрприз, і ми очікуємо, що цей бичачий підйом триватиме далі.

Чи варто купувати Terra (LUNA)

Якщо проаналізувати її фундаментальні основи, Terra (LUNA) завжди була гарною інвестицією. Окрім того, цього року цей блокчейн зазнав колосального розвитку. Однак завдяки тому, що постійно зростає інтерес до блокчейнів рівня 1, LUNA є дуже перспективним проєктом.

Дійсно завдяки нещодавньому позитивному галасу довколо мереж рівня 1 Terra вдалося сягнути історичних максимумів. Хоча мережа зіштовхується з конкуренцією з боку основних гравців у цій сфері (наприклад, Solana (SOL)), в довгостроковій перспективі ця валюта може принести великі прибутки. Варто обдумати купівлю цієї криптовалюти.