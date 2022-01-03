Powerledger – перший переможець 2022 року, він зріс на 21%

POWR — це токен Powerledger, технологічної компанії, яка створює програмне забезпечення для розподілених і децентралізованих енергетичних ринків, щоб забезпечити стабільність у майбутньому. Це один із перших переможців цього року, здобутки якого зросли на 21% за останні 24 години. Якщо бажаєте дізнатися, де можна зараз придбати POWR, ви знаходитесь у правильному місці, адже ми написали цю статтю саме для вас.

Де зараз найкраще купувати POWR

Binance

Купіть POWR у Binance сьогодні

Що таке POWR?

Powerledger розробив платформу на основі блокчейну, що дозволяє відстежувати й торгувати енергією, екологічно чистими товарами, а також надавати гнучні послуги постачання. Його мета — забезпечити платформу для повністю модернізованої, керованої ринком електромережі, яка надає споживачам можливість обирати постачальника енергії, і таким чином сприяти демократизації влади.

Powerledger має понад 30 клієнтів у 11 країнах, а їхні представники знаходяться по всьому світу. Powerledger працює на двох рівнях блокчейну і використовує два токени: POWR і Sparkz. Сама платформа використовує загальнодоступний блокчейн Ethereum і блокчейн приватного консорціуму, що відомий як EcoChain™.

Токен POWR — це токен ERC-20, що працює як ліцензія, яку необхідно мати таким компаніям, як оператори відновлюваної енергії, мікромережі, компанії, які на 100% відновлюють джерела енергії, і забудовники нерухомості, щоб отримати доступ до платформи Powerledger. POWR торгується через біржу Ethereum Smart Bond.

Чи варто купувати POWR сьогодні?

Ми рекомендуємо провести глибокий аналіз ринку, а також прочитати прогнози ціни, перш ніж інвестувати в токен Powerledger. Яким би багатообіцяючим не здавався цей токен, та в одну секунду він може втратити всі свої здобутки.

Прогноз ціни POWR

Digital Coin Price прогнозує, що мінімально можлива ціна становитиме 2,81 долара, що втричі перевищує поточну ціну. На думку аналітиків цього ресурсу, у майбутньому максимальна ціна POWR буде 3,15 долара. Вони вірять, що POWR буде гарною інвестицією. За їхніми оцінками, за один рік 1 POWR буде коштувати приблизно 1 долар.

POWR у соціальних мережах