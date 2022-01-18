Propy зріс на 47% за останні 24 години. Де зараз можна купити Propy

Сьогодні ціна Propy в реальному часі становить 3,85 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 35,6 мільйона доларів. Propy зріс на 47% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна купити Propy, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Propy

Оскільки PRO є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати PRO за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити PRO прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на PRO

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть PRO.

Що таке Propy?

Propy — компанія, яку підтримують лідери Кремнієвої долини та Національна асоціація ріелторів. Вона робить революцію в галузі нерухомості, впроваджуючи нову технологію.

Propy створили, щоб автоматизувати процес продажу нерухомості. Ця компанія з Пало-Альто пише нові сторінки в історії нерухомості, впроваджуючи технологію, що дозволяє самостійно здійснювати транзакції з нерухомістю за допомогою розумних контрактів повністю онлайн.

Propy автоматизує процес для всіх учасників, щоб закрити угоду швидше, легше і безпечніше. Цей продукт допомагає брокерам, агентам і титульним компаніям закривати угоди віддалено та без жодних паперів.

Як зазначено на вебсайті, за допомогою Propy можна миттєво отримувати, відхиляти, приймати пропозиції або висувати зустрічні. Також можна автоматично ділитися інформацією стосовно пропозицій із продавцями, а також керувати пропозиціями для всіх оголошень на одній зручній інформаційній панелі, тобто ця платформа виконує функції кількох систем.

Також можна проводити аудит операцій, керувати документами та заощаджувати на витратах, що пов'язані з дотриманням зобов'язань.

Чи варто купувати Propy сьогодні?

Пам'ятайт, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни на Propy

Wallet Investor прогнозує, що в довгостроковій перспективі ціна Propy буде зростати. Аналітики цього ресурсу передбачають, що на початку 2027 року ціна токену буде становити 9,14 долара. 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько +135,12%. Тобто якщо зараз інвестувати в Propy 100 доларів, то у 2027 році можна отримати 235 доларів.

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