Аналіз Loopring (LRC) показує, що останні два тижні токен стабільно торгується на ведмежому ринку. Більшість аналітиків передбачали, що при такому низхідному тренді ціна токена сягне 1,3 долара, і їхні прогнози здійснилися – LRC опустився до цього рівня. Але стався деякий прорив, і LRC вийшов за межі 1,3 долара і навіть спробував подолати опір накладних витрат на рівні 1,6 долара. Та поки що Loopring (LRC) зупинився. Чи варто купувати його? Давайте спочатку розглянемо деякі основні моменти:

Хоча Loopring (LRC) зумів подолати поріг в 1,6 долара, йому поки не вдається зрости вище цього порогу, що свідчить про його слабкість.

На момент написання цієї статті монета торгувалася десь за 1,59 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі за 24 години її ціна майже не змінилася.

Аналітики попереджають, що якщо LRC не буде зростати вище позначки в 1,6 долара, він може легко скотитися до 1,3 долара.

Джерело даних: Tradingview.com

Loopring (LRC): прогноз та аналіз цін

Як зазначалося вище, прогнози щодо Loopring (LRC) протягом останніх двох тижнів були ведмежими. Технічні показники цієї монети вказували на значний ціновий тиск, і зрештою LRC опустився приблизно до рівня 1,3 долара.

Але були деякі ознаки того, що, можливо, намічається деяке зростання, адже монеті вдалося вдруге подолати опір накладних витрат на рівні 1,6 долара. Та, незважаючи на це, поки що вона не може втриматися вище цього порогу.

Якщо нинішня тенденція збережеться, LRC обвалиться і знову повернеться до рівня 1,3 долара. Але якщо бики зможуть підняти його ціну вище позначки в 1,6 долара і утримати її там, то токен може зрости до 1,9 долара, а потім і до 2,2 долара.

Чому варто придбати Loopring (LRC)

Хоча останнім часом ціна Loopring (LRC) знижується, токен все ще має потенціал і може принести інвесторам гарні прибутки. Багато бірж додають його у свої списки, а завдяки використанню сторонніх рішень для масштабування його мережа стала більш ефективною та швидкою.

Ми очікуємо, що в довгостроковій перспективі ціна LRC відновиться, тому рекомендуємо придбати цей токен, він стане гарною інвестицією.