У внутрішньоденній торгівлі Cosmos (ATOM ) постійно зростає і за останні 24 години він здорожчав більше ніж на 10%. На момент написання даної статті монета торгувалась за 29,09 долара. Аналітики говорять про його поріг на позначці 30,76 долара, та, схоже, ATOM зможе подолати цей бар'єр. Та валюта все ще консолідується, і, дивлячись та теперішню динаміку, можна сказати, що вона, швидше за все, ще додасть в ціні. Розглянемо деякі моменти, на які варто звернути увагу:

Cosmos (ATOM) зараз торгується вище своєї 200-денної простої ковзної середньої, що свідчить про її позитивні перспективи.

ATOM сягнув своєї стелі в 30,76 долара США, і, незважаючи на зростання на 10%, він ще не не може її пробити.

Тим не менш, монета знаходиться вище 20-, 50- і 200-денної простої ковзної середньої, що говорить про бичачий тренд і подальше зростання.

Джерело даних: Tradingview.com

Cosmos (ATOM): цінова поведінка та її прогноз

Схоже, що більшість індикаторів імпульсу свідчать про те, що на ATOM дійсно очікує бичачий тренд, який вже розпочався. Як зазначалося вище, монета торгується вище трьох ключових індикаторів SMA, а це є ознакою високої активності покупців. Окрім того, індекс відносної міцності показує бичачий підйом.

Дійсно багато аналітиків бачать, що RSI штовхає ATOM вище його порогу в 30,76 долара, а це може спровокувати стійкий висхідний тренд або консолідацію ціни в районі 30 доларів. Крім того, сьогодні монета в основному торгується навколо щоденних максимумів, тобто малоймовірно, що найближчим часом цей бичачий тренд змінить свій напрямок.

Чи варто купувати Cosmos (ATOM)

Cosmos — це інноваційний блокчейн-проєкт, який створили як альтернативу дорогим і енергоємним мережам, що використовують алгоритм proof-of-work. З моменту свого запуску в 2016 році мережа заслужила схвальні відгуки та захоплення від людей по всьому світу. Очікується, що в довгостроковій перспективі Cosmos стане основним гравцем в екосистемі блокчейну, тому його варто придбати довгостроковим інвесторам.