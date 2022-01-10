Протягом 24 годин Zcash зріс на 8%. Де зараз найкраще придбати Zcash
Zcash — децентралізована криптовалюта, що забезпечує конфіденційність та анонімність, сьогодні демонструє одні з кращих здобутків. У цій статті детально пояснимо, що таке Zcash, чи варто в нього інвестувати, а також де сьогодні найкраще купувати Zcash.
Де зараз найкраще придбати Zcash
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Що таке Zcash?
Zcash використовує технологію zk-SNARK доказу нульових знань, яка дозволяє вузлам мережі перевіряти транзакції, не розкриваючи при цьому жодних конфіденційних даних стосовно цих транзакцій.
Всупереч поширеній думці, більшість криптовалют на ринку, зокрема і біткоїн (BTC), не є анонімними, скоріше вони псевдонімні.
Вони не розкривають особи своїх користувачів, але кожен користувач має власну публічну адресу або адреси, які можна відстежити за допомогою методів науки про дані та блокчейн-криміналістики.
Транзакції Zcash передаються через загальнодоступний блокчейн, але на відміну від псевдонімних криптовалют, адреси відправника чи отримувача, а також сума, яку надсилають, не розкриваються.
Однак ці дані можуть розкрити з метою проведення аудиту або заради дотримання нормативних вимог.
Чи варто купувати Zcash сьогодні?
Як і всі криптовалюти, Zcash піддається коливанням. Приймайте всі інвестиційні поради та цінові прогнози з недовірою і будьте готові до будь-яких несподіванок.
Прогноз ціни Zcash
За даними Coin Price Forecast, наприкінці 2022 року 1 ZEC буде торгуватися за 271 долар, тобто за рік його вартість зросте на 83%. За очікуваннями Coin Price, в середині цього року ціна 1 ZEC становитиме 187 доларів.
У першій половині наступного року його вартість дещо знизиться і впаде до 261 долара. У другій половині того ж року ZEC здорожчає на 20 доларів і завершить рік на рівні 281 долара, тобто його поточна ціна зросте на 90%.
Zcash в соціальних мережах
$ZEC#ZCash giving us a nice set up with clear invalidation. See similarities in highlighted price action.
🌐Verge of printing buy signals on multiple HTF's
🌐Bouncing off 1M 20EMA
🟢 BUY: slow DCA down to $127
🔴SL: S/R flip of $127
ST target = $220
LT target= $600 pic.twitter.com/xZTSrsmma9
— BLUE BADGE CRYPTO 🌐 (@BlueBadgeCrypto) January 8, 2022