Zcash — децентралізована криптовалюта, що забезпечує конфіденційність та анонімність, сьогодні демонструє одні з кращих здобутків. У цій статті детально пояснимо, що таке Zcash, чи варто в нього інвестувати, а також де сьогодні найкраще купувати Zcash.

Де зараз найкраще придбати Zcash

eToro

Купіть ZEC у eToro сьогодні

Binance

Купіть ZEC у Binance сьогодні

Що таке Zcash?

Zcash використовує технологію zk-SNARK доказу нульових знань, яка дозволяє вузлам мережі перевіряти транзакції, не розкриваючи при цьому жодних конфіденційних даних стосовно цих транзакцій.

Всупереч поширеній думці, більшість криптовалют на ринку, зокрема і біткоїн (BTC), не є анонімними, скоріше вони псевдонімні.

Вони не розкривають особи своїх користувачів, але кожен користувач має власну публічну адресу або адреси, які можна відстежити за допомогою методів науки про дані та блокчейн-криміналістики.

Транзакції Zcash передаються через загальнодоступний блокчейн, але на відміну від псевдонімних криптовалют, адреси відправника чи отримувача, а також сума, яку надсилають, не розкриваються.

Однак ці дані можуть розкрити з метою проведення аудиту або заради дотримання нормативних вимог.

Чи варто купувати Zcash сьогодні?

Як і всі криптовалюти, Zcash піддається коливанням. Приймайте всі інвестиційні поради та цінові прогнози з недовірою і будьте готові до будь-яких несподіванок.

Прогноз ціни Zcash

За даними Coin Price Forecast, наприкінці 2022 року 1 ZEC буде торгуватися за 271 долар, тобто за рік його вартість зросте на 83%. За очікуваннями Coin Price, в середині цього року ціна 1 ZEC становитиме 187 доларів.

У першій половині наступного року його вартість дещо знизиться і впаде до 261 долара. У другій половині того ж року ZEC здорожчає на 20 доларів і завершить рік на рівні 281 долара, тобто його поточна ціна зросте на 90%.

Zcash в соціальних мережах