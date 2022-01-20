Сьогодні ціна Real Trump Token V2 в реальному часі становить 0,0008 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 176 852 долари. Real Trump Token V2 зріс на 0,39% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Real Trump Token, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Real Trump Token

Оскільки RTTV2 є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати RTTV2 за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити RTTV2 прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на RTTV2

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть RTTV2.

Що таке Real Trump Token?

Real Trump Token V2 (RTTv2) — це криптовалюта, що служить цілям реального світу і підтримує перший у світі політичний рух широкого загалу 2.0, закладаючи основу для подолання розриву між криптоінвесторами та політикою.

RTTv2 жертвує 3% від комісій за транзакції, які обробляються безпосередньо в блокчейні, на підтримку таких ініціатив, як рух «America First» (Інтереси Америки — понад усе) та переобрання президентом Дональда Джона Трампа.

RTTv2 відомий тим, що це надійний токен, який створює потужну спільноту інвесторів із різних прошарків населення заради досягнення двох простих цілей: підтримати справу, яка безпосередньо допомагає покращити життя власників цього токену, а також здійснити реальні зміни за допомогою руху «America First».

Чи варто купувати Real Trump Token сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни на Real Trump Token

Crypto Prediction робить досить оптимістичні прогнози щодо Real Trump Token. Експерти цього ресурсу передбачають, що на початку березня ціна цього токену буде 0,0011 долара, а в кінці місяця — 0,001124 долара.

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