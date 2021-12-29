RichQuack — це гіпердефляційний токен, що автоматично генерує ліквідність, яка, у свою чергу, виплачує власникам статичну винагороду. Це нова монета, що має один цікавий нюанс: чи є тут гарантії? Якщо бажаєте дізнатися більше про цю валюту, зокрема про те, чи варто купувати RichQuack, читайте далі, ми написали цю статтю саме для вас.

Де зараз найкраще купувати RichQuack

Оскільки QUACK є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати QUACK за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити QUACK прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на QUACK

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть QUACK.

Що таке RichQuack?

RichQuack — це токен-мем на Binance Smart Chain, метою якого є виплачувати винагороди своїм власникам шляхом «безперешкодного формування прибутку». Власникам не потрібно робити ставку або чекати, поки надійдуть комісійні. Комісійні нараховуються смарт-контрактом і негайно відображаються на балансі власника. Головна ідея RichQuack — щоб власники цього токену могли заробляти гроші, інвестуючи в нього, будуючи мережу, утримуючи токени та отримуючи винагороди.

Його розробники хочуть досягти цього завдяки спільноті людей, об'єднаних спільною метою, які готові наполегливо працювати та робити свій внесок для її досягнення.

Цей протокол безперешкодно формує прибутки завдяки тому, що за кожну транзакцію стягує 12% комісії. 4% з кожної транзакції розподіляються між власниками, ще 4% надходять в пул ліквідності QUACK/BNB. 2% йде на накачування та спалювання гаманців, щоб створити «мінімальну ціну, яка постійно зростає», а 2% – на гаманець розробників та команди з маркетингу.

Чи варто сьогодні купувати RichQuack?

Криптовалюти по своїй природі дуже нестабільні, та інвестувати в мем-монети ще більш ризикована справа. Ви можете заробити багато грошей, але так само легко можете багато втратити.

Прогноз ціни на RichQuack

Wallet Investor не радить інвестувати в цю монету. Відповідно до їхньої системи прогнозів, QUACK є поганою довгостроковою (термін 1 рік) інвестицією. Його ціна не зміниться, а це означає, що інвестиції, зроблені зараз, в майбутньому знеціняться.

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