Історія Ripple (XRP) цього року була, м’яко кажучи, гірко-солодкою. У свій час монета входила в трійку кращих криптовалют (після BTC і ETH). Та з того часу вона опустилася на 7 сходинку. Незважаючи на всі перешкоди, за рік XRP виріс на 319%, і зовсім нещодавно йому вдалося подолати поріг в 1 долар. Отже, куди Ripple буде рухатися далі? Розглянемо важливі моменти:

Хоча XRP і вдалося пробити стелю в 1 долар, та потім він відкотився. На момент написання даної статті він торгувався за 0,92 долара.

Все ще продовшується слухання SEC проти Ripple (XRP), і це може спровокувати падіння ціни.

У 2022 році монета буде в значній мірі залежати від настроїв на загальному ринку криптовалют.

Джерело даних: Tradingview.com

Ripple (XRP): цінова поведінка та її аналіз

Нестабільність XRP цьогоріч, м’яко кажучи, наганяла неспокій. Хоча монета значно відкотилася від свого історичного максимуму в 3,35 долара, що спостерігався в 2018 році, цього року їй вдалося показати досить непогані результати.

Більшість аналітиків спостерігали, чи зможе монета подолати поріг в 1 долар. Їй це вдалося, але потім вона дещо просіла. Однак залишається відкритим питання, наскільки успішно Ripple (XRP) закінчить справу з SEC. Якщо монета отримає позитивний результат, то вона може стати прорив року.

Деякі аналітики стверджують, що рішення суду на користь Ripple може призвести ріст ціни XRP до 5 доларів. Більше того, в 2022 році попит на альткоїни буде зростати, і в довгостроковій перспективі це може принести користь XRP.

Чи варто купувати Ripple (XRP)

Наразі ціна Ripple (XRP) тримається в певних межах. Також існує ризик, що через позов SEC ціна може впасти. Отож, для довгострокових інвестицій XRP не дуже підходить, принаймні, доки не вирішать питання з SEC. А-от щодо короткострокового прибутку, монета має гарні перспективи.