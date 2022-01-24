Біткоїн впав до мінімальних 33 064 доларів, і його падіння може продовжитися далі через негативні настрої, що панують на ринках.

Роберт Кійосакі каже, що він купив би більше BTC, якщо ціни знову знизяться до позначки в 20 000 доларів.

Роберт Кійосакі, автор книги «Багатий тато, бідний тато», каже, що він готовий збільшити свої активи в біткоїнах, якщо через подальше зниження вартості криптовалюти її ціна впаде до позначки близько 20 000 доларів.

Автор бестселеру, який також є одним із відомих прихильників криптовалют, повідомив це в понеділок, коли бики боролися за те, щоб утримати ціни вище 34 000 доларів.

Та у внутрішньоденній торгівлі біткоїн впав до мінімуму в 33 600 доларів. На додаток до різкого розпродажу, у біткоїну був важкий тиждень, коли вартість флагманської криптовалюти впала нижче ключових рівнів підтримки в 40 000 і 37 300 доларів.

Кійосакі стверджує, що новий спад, який посилить втрати, стане «чудовою новиною». За його словами, це дасть можливість купувати на просадці, яку він спробує використати.

«Ви отримуєте прибуток, коли ви купуєте, а не продаєте», – написав він у своєму твіті «Words of Wisdom».

Американський бізнесмен і засновник Rich Global LLC розповів, що в минулому він двічі купував біткоїн: коли криптовалюта торгувалася приблизно за 6000, а потім за 9000 доларів.

«Я куплю більше, якщо і коли BТC сягне 20 тисяч доларів», – додав він, висловлюючи оптимістичний прогноз щодо ринку.

Раніше інвестор пояснив , чому не довіряє спадковій фінансовій системі, пророкуючи обвал долара США.

WOW:Words of Wisdom. “Your profits are made when you buy, not when you sell.” Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 24, 2022

У травні 2020 року Кійосакі передбачав, що ціна BTC сягне 75 000 доларів, але цієї цілі не вдалося досягти: біткоїн лише сягнув близько 69 000 доларів.

Ціна біткоїну знизилася більше ніж на 50% від його рекордних максимумів у листопаді минулого року, і деякі люди, спостерігаючи нинішню волатильність, кажуть, що криптовалютна бульбашка лопнула. Однак, за словами засновниці Палати цифрової торгівлі Періанн Борінг, «непостійність – це не обов’язково погано».

У інтерв'ю в програмі «Squawk Box» каналу CNBC вона додала :

«Нормально спостерігати 30-50%-ві коливання на криптовалютних ринкаї у будь-який місяць. Ринки поводяться так, як очікувалося».

На її думку, ціна біткоїну, ймовірно, відновиться і зросте, враховуючи, що фундаментальні основи криптовалюти «стійкі, як ніколи».

Наразі пара BTC/USD торгується десь за 33 833 долари, тобто за останні 24 години вона знизилася на 6%, а за минулий тиждень втрати склали більше ніж 21%. Внутрішньоденний мінімум становить 33 064 долари, і це найнижчий рівень BTC починаючи з липня 2021 року.