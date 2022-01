Роберт Кійосакі, автор книги «Багатий тато, бідний тато», каже, що він готовий збільшити свої активи в біткоїнах, якщо через подальше зниження вартості криптовалюти її ціна впаде до позначки близько 20 000 доларів.

Автор бестселеру, який також є одним із відомих прихильників криптовалют, повідомив це в понеділок, коли бики боролися за те, щоб утримати ціни вище 34 000 доларів.

Та у внутрішньоденній торгівлі біткоїн впав до мінімуму в 33 600 доларів. На додаток до різкого розпродажу, у біткоїну був важкий тиждень, коли вартість флагманської криптовалюти впала нижче ключових рівнів підтримки в 40 000 і 37 300 доларів.

Кійосакі стверджує, що новий спад, який посилить втрати, стане «чудовою новиною». За його словами, це дасть можливість купувати на просадці, яку він спробує використати.

«Ви отримуєте прибуток, коли ви купуєте, а не продаєте», – написав він у своєму твіті «Words of Wisdom».

Американський бізнесмен і засновник Rich Global LLC розповів, що в минулому він двічі купував біткоїн: коли криптовалюта торгувалася приблизно за 6000, а потім за 9000 доларів.

«Я куплю більше, якщо і коли BТC сягне 20 тисяч доларів», – додав він, висловлюючи оптимістичний прогноз щодо ринку.

Раніше інвестор пояснив , чому не довіряє спадковій фінансовій системі, пророкуючи обвал долара США.

WOW:Words of Wisdom. “Your profits are made when you buy, not when you sell.” Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high.

— therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 24, 2022