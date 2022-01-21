Sandbox (SAND) наближається до ключової зони підтримки

Загальний прогноз щодо Sandbox (SAND) протягом останніх кількох тижнів був ведмежим. Наразі ціна цього токену метавсесвіту наближається до вирішальної зони підтримки. І те, що станеться в цій точці, визначить, як токен буде рухатися в найближчій перспективі. Та чи зможе Sandbox (SAND) зламати низхідний тренд? Аналіз ми наводимо нижче, але спочатку давайте розглянемо деякі важливі моменти:

Після ведмежого ринку на початку року Sandbox (SAND) швидко опускається до зони підтримки в 4,2 долара.

Токен вже двічі наближався до цього рівня підтримки і не пробив його, та ведмежий тиск дуже високий.

На момент написання статті токен торгувався за 4,31 долара, що трохи вище цієї зони, і протягом 24 години його ціна зросла приблизно на 2,5%.

Джерело даних: Торговий вигляд

Sandbox (SAND): цінова поведінка та її аналіз

Як і більшість монет на ринку криптовалют, більшу частини цього року Sandbox (SAND) демонструє постійне зниження. Фактично, монета торгується на 15% нижче, ніж сім днів тому, хоча їй вдалося компенсувати деякі з цих втрат внутрішньоденним приростом на 2%.

Однак низхідний тренд спрямував SAND до ключової зони підтримки в 4,2 долара. Цього року токен вже двічі наближався до цієї зони підтримки і не пробив її. Але якщо цього разу SAND не зможе стримати низхідний тренд і впаде нижче позначки в 4,2 долара, ця криптовалюта може впасти ще нижче до 3,3 долара, а в кінцевому підсумку – до 2,8 долара.

Проте якщо бики зможуть стримувати тиск і підтримувати зростання вище цього порогу, можливо, найближчим часом будемо спостерігати швидкий відскік ціни до 4,6 долара.

Чи варто купувати Sandbox (SAND)

Так, наразі Sandbox (SAND) є одним із найбільш популярних токенів через ажіотаж довкола метавсесвіту. Також токен показав одні з найкращих результатів у 2021 році, і, незважаючи на важкий початок нового року, у довгостроковій перспективі Sandbox (SAND) ще принесе гарні прибутки своїм інвесторам. З огляду на це, варто придбати цю криптовалюту.