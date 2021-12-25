На даний момент у внутрішньоденній торгівлі Sandbox (SAND) має одні з найкращих показників. Токен виріс на 22% і здолав позначку в 6 доларів. Також здається, що починає набирати обертів бичачий тренд. При технічному і фундаментальну аналізі показники SAND виглядають дуже перспективно. Що ми знаємо про нього:

Новини про те, що PwC Гонконг вкладає в SAND значні інвестиції, спровокували нещодавне зростання цієї валюти.

Також Sandbox працює над тим, щоб залучати нових користувачів, тому компанія запустила 2 сезон гри Alpha.

Якщо монета продовжувати зростати вище своєї стелі в 6,2 долара, то незабаром почнеться бичачий тренд.

Джерело даних: Tradingview.com

Sandbox (SAND): цінова поведінка та її аналіз

Очевидно, що новини про інвестиції з боку PwC Гонконг зіграли величезну роль. Фактично, як тільки про це оголосили, SAND майже миттєво зріс на 8%. З того часу монета здорожчала ще майже на 22%. З огляду на те, що відбувається зараз, у найближчі дні ми, ймовірно, побачимо подальше зростання цієї валюти.

Більше того, SAND вдалося пробити свою стелю в 6,2 долара. Аналітики вважають, що якщо «бики» зможуть втримати позиції вище цього рівня, то, ймовірно, буде значна консолідація ціни в районі 6,2 долара або близько того. Це також сприяє зростанню SAND, і найближчим часом ціна на нього може зрости до 10 доларів.

Чи варто купувати Sandbox (SAND)?

Загалом, на це питання можна відповісти ствердно, і на те є вагомі причини. По-перше, на нашу думку, SAND сильно недооцінений. У нього є багато переваг, особливо зараз, коли зростає інтерес до проєктів, пов’язаних з метавсесвітом.

Хочемо також зазначити, що зараз, коли інституційний капітал починає надходити в цей актив, саме час його купувати. Це означає, що SAND додасть у цінності, і ви не можете прогаяти таку привабливу можливість.