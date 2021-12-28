Китай був в авангарді по придушенню видобутку біткоїнів і торгівлі криптовалютами

Шейла Воррен прогнозує, що у 2022 році США займуть провідну роль у вирішенні питань, що стосуються криптовалюти; вона назвала цьогорічні слухання на Капітолійському пагорбі за участю законодавців і керівників криптовалют передвісником того, що має відбутися.

Шейла Воррен, керівник відділу даних, блокчейну та цифрових активів на Всесвітньому економічному форумі (WEF), стверджує, що, можливо, саме в 2022 році США регулюватимуть криптовалюти і робитимуть це, як «слон у посудній лавці».

У 2021 році Китай запровадив серйозні обмеження щодо видобутку біткоїну і торгівлі криптовалютами, і це змусило тисячі майнерів і багатьох постачальників криптовалют шукати кращі місця для своєї діяльності. Сполучені Штати стали одним із таких місць, а майнери ринулися до таких місць, як Техас, заради дешевої та доступної у великій кількості відновлюваної енергії.

Хоча голова Федеральної резервної системи США раніше заявляв, що США не будуть забороняти криптовалюти, до цього також і закликав Гарі Генслер, голова SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США), та Воррен вважає, що останні події на Капітолійському пагорбі можуть бути лише початком для подальших слухань, а також для введення більш жорстких регуляторних заходів.

Роблячи прогнози ринку на 2022 рік, співведуча подкасту Money Reimagined заявила в недавньому інтерв’ю, що, як вона передбачає, США будуть робити серйозні кроки у регулюванні цієї сфери.

«Якщо минулого року я передбачала, що Китай буде тим великим слоном у кімнаті, який зробить серйозні кроки, то цього року я гадаю, що ним стануть США», – зауважила вона.

Вона визнає, що в реальності розробка регулювань – процес, який може зайняти дуже багато часу, а це означає, що не можна з упевненістю заявити, що у 2022 році буде прийнято багато нормативних актів. Однак вона вважає, що в наступному році кількість судових справ та інша регуляторна діяльність можуть зрости, і уряд та контролюючі органи будуть ближче придивлятися до криптоіндустрії.

CBDC, NFT і загальне визнання криптовалют

Воррен також розповіла про цифрові валюти центрального банку (CBDC) в ЄС і США і зазначила, що світ, ймовірно, уважно стежитиме за тим, як Китай намагається розширити сфери використання цифрового юаня. Стосовно випуску цифрових монет, на її думку, ще до фінішу ЄС може обіграти Сполучені Штати.

В ході інтерв’ю виконавчий член WEF також висловила своє позитивне ставлення до невзаємозамінних токенів (NFT) і сказала, що простір криптовалют та блокчейну, як єдина система, готовий для подальшого інституційного впровадження.

За її словами, якщо криптовалюту впровадять в різних компаніях, то це може позитивно вплинути на ринок праці, а вартість криптовалют, ймовірно, зросте, коли ринок праці об'єднається з криптовалютною галуззю.