Shiba Inu (SHIB) демонструє стійку тенденцію до спаду

До цього часу Shiba Inu (SHIB) була однією з найбільш популярних монет 2021 року. Люди заробили мільйони доларів на цій мем-монеті, але після того, як минулого року вона сягнула своїх історичних максимумів, для вбивці Dogecoin (DOGE) настали важкі та непрості часи. Проте токен SHIB все-таки зумів зупинити свій стійкий спадний тренд. Та чи зможе він нарешті почати зростати? Давайте спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

Якщо аналізувати цінову поведінку, Shiba Inu (SHIB) впав майже на 70% нижче від своїх історичних максимумів минулого року.

На сьогодні 56% власників Shiba Inu знаходяться в мінусі, якщо говоримо про їхні початкові інвестиції.

Є деякі ознаки того, що SHIB відновлюється і має потенціал для солідного зростання.

Джерело даних: Tradingview.com

Shiba Inu (SHIB): прогноз та аналіз цін

Якщо подивитися на технічні показники, Shiba Inu (SHIB) зараз перебуває в зоні «Купувати». По суті, зараз ідеальний час для биків. Але так було не завжди. За останні кілька тижнів SHIB різко впав і втратив 70% від своїх історичних максимумів.

Проте ця мем-монета показує ознаки відновлення. На момент написання статті вона торгувалася на рівні 0,00002903 долара, тобто за 24 години зросла майже на 7%. Здається, тенденція до зниження змінює свій напрям.

Хоча ризик зниження все ще існує, аналітики бачать потенціал для потужного зростання, завдяки якому SHIB може піднятися майже до 0,000078 долара. Крім того, величезна частина токенів SHIB знаходиться у «китів» (солідні інвестори). Можливо, це свідчить про те, що вони також готуються на зростання цієї криптовалюти.

Чи варто купувати Shiba Inu (SHIB)?

Shiba Inu (SHIB) — це мем-монета, яка дуже нестабільна і ризикована. Якщо бажаєте використати його як спекулятивний актив, зачекайте кілька днів і подивіться, як зміняться настрої на загальному ринку криптовалют.

Якщо з'явиться підвищений апетит інвесторів до ризику, тоді SHIB стане гарною покупкою. Але до того часу ця мем-монета залишається все ще дуже ризикованою.