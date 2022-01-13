Сьогодні ціна Shiba Inu в реальному часі становить 0,000032 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 1,75 мільярда доларів. Shiba Inu зріс на 12,18% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Shiba Inu, ця стаття саме для вас.

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Що таке Shiba Inu?

Shiba Inu (SHIB) — це токен всередині екосистеми Shiba Inu. Цей децентралізований мем-токен створив у серпні 2020 року Ryoshi — анонімна особа або група людей.

Як тільки монета Shiba Inu вийшла на ринок криптовалют, її порівнювали з монетою DOGE, та насправді вони не мають нічого спільного, окрім того, що обидві є мем-монетами, а також час від часу отримують схвалення від Ілона Маска.

Проєкт навіть копіює Dogecoin, адже також використовує зображення собаки шиба-іну, але розробники SHIB прагнуть вирішувати реальні серйозні проблеми.

Токен SHIB випустили на базі блокчейну Ethereum як токен ERC-20, його загальний запас становить один квадрильйон монет. Перед запуском розробники перемістили половину цифрових монет на децентралізовану біржу Uniswap і знищили ключі.

Іншу половину передали засновнику Ethereum Віталіку Бутеріну. Він спалив 90% токенів SHIB. Для цього він відправив їх на неіснуючі адреси.

Чи варто купувати Shiba Inu сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни Shiba Inu

Gov Capital з оптимізмом дивиться на цю криптовалюту і прогнозує їй позитивну динаміку протягом року. За словами експертів ресурсу, до середини цього року Shiba Inu може значно зростати і сягнути десь 0,000173-0,000223 долара, а до кінця 2023 року його вартість становитиме аж 0,00041 долара.

Shiba Inu в соціальних мережах