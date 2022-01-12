Crypto.com (CRO) перебуває в занепаді. Після масштабного 7-денного розгрому, в результаті якого токен втратив майже 25% своєї вартості, CRO все ще знаходиться в центрі шторму. Протягом останніх кількох днів ця криптовалюта намагался зламати низхідну тенденцію, але наштовхувалася на потужний низхідний тиск. Отож, що буде далі з CRO? Розглянемо деякі важливі моменти:

Протягом останнього тижня токен CRO демонстрував деякі слабкі ознаки зростання, та загалом має сильну низхідну тенденцію.

На момент написання статті монета торгувалася за 0,4459 долара, тобто за 24 години вона зросла десь на 1%, але все ще знаходиться в мінусі на 22% за тиждень.

CRO зіштовхується зі значними перешкодами на ринку, хоча його базові фундаментальні показники чудові.

Джерело даних: Tradingview.com

Crypto.com (CRO): аналіз ціни та прогноз

Протягом останніх 24 годин токен CRO демонстрував коротке відновлення і зумів показати непоганий приріст після цілого тижня перебування в мінусі. Та результати слабкі і ще ні про що не говорять. Дійсно цей токен перебуває в занепаді.

Будь-який прорив може статися лише тоді, коли відбудеться розворот тенденції десь в районі рівня підтримки в 0,4224 долара. Більше того, CRO має подолати опір накладних витрат у 0,4846 долара. На момент написання статті монета торгувалась приблизно за 0,4459 долара.

Оскільки на загальному ринку криптовалют ведмежий тиск посилюється, малоймовірно, що CRO перевищить опір накладних витрат найближчим часом. Насправді, якщо низхідний тиск продовжиться, токен може впасти до 0,3151 долара.

Чи варто купувати Crypto.com (CRO)

Останні кілька років одна з провідних світових криптобірж Crypto.com швидко розширюється. Дійсно ця платформа докладає величезних зусиль, щоб залучити на свою біржу інституційних трейдерів, кишені яких більш глибокі.

Таким чином, вона розвивається, тому кожному інвестору варто звернути увагу на її нативний токен CRO. Crpto.com (CRO) завжди був гідним довгостроковим активом. Базові основи цього токену не змінилися, тому вам варто його придбати.