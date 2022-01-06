Схоже, Bitcoin Cash (BCH) продовжить падати

Схоже, Bitcoin Cash (BCH) слідує прогнозам і продовжує падати. Монета зіштовхується зі значним ведмежим тиском, адже настрої на загальному крипторинку в кращому випадку залишаються невизначеними. Хоча протягом останніх кількох тижнів спостерігався бічний тренд при торгівлі BCH, та ми не бачимо достатнього імпульсу для його зростання найближчим часом. Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання цієї статті монета продавалася за 431 долар, що значно нижче від місячних максимумів у 482 долара.

На думку аналітиків, позначка в 500 доларів є великим психологічним бар’єром для інвесторів, та малоймовірно, що найближчим часом токен наблизиться до неї.

Також BCH торгується нижче своїх ключових ковзних середніх, тобто у найближчій перспективі росту не передбачається.

Джерело даних: Tradingview.com

Bitcoin Cash (BCH): цінова поведінка та прогнози

У листопаді BCH вдалося досягти 732 доларів, на той момент це була найвища ціна за два місяці. Проте це було короткочасне зростання, оскільки після цього монета впала. Зараз вартість BCH становить 431 долар. Наступний рівень підтримки, на наш погляд, буде на рівні 413 доларів.

Якщо ведмежий тиск триватиме, монета може легко відкотитися до цієї ціни. З іншого боку, опір накладних витрат становить 489 доларів. Варто також відзначити, що BCH торгується нижче своїх ключових 25-, 50- і 200-денних експоненціальних ковзних середніх.

Оскільки настрої на загальному крипторинку зараз песимістичні, не думаємо, що в найближчій перспективі монета може позбутися цієї тенденції до спаду. У всякому разі, як тільки BCH впаде до рівня підтримки в 413 доларів, то варто очікувати подальше зниження нижче 400 доларів.

Чи варто придбати Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BTC) створили, щоб надати безпечні і швидкі цифрові платіжні системи. Він отримав загальну підтримку та визнання і вважається одним із найбільш інноваційних криптопроєктів. Однак зараз не найкращий час для його купівлі. Варто почекати, поки ведмежі настрої вщухнуть, а потім уже купувати.