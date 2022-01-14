Схоже, Dogecoin (DOGE) ось-ось вибухне. Аналіз і прогноз ціни
На початку 2022 року Dogecoin (DOGE) значно просів, але зараз вже відновлюється і, схоже, зовсім скоро розпочнеться висхідний тренд, який може винести його на нереальні висоти. Дійсно цей мем-токен на собачу тематику приваблює «китів» («кити» – солідні, великі інвестори). Останні кілька днів 1000 кращих «китів» на BSC масово скуповували DOGE. Отож, куди далі рухатиметься його ціна? Давайте спочатку розглянемо деякі важливі моменти:
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Останні кілька днів спостерігається просто вибух активності довкола мережі Dogecoin (DOGE), а це свідчить, що до справи взялися «кити».
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На момент написання статті Dogecoin (DOGE) піднявся майже на 10% і торгувався десь на рівні 0,1707 долара.
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Проте Dogecoin (DOGE) все ще торгується приблизно на 75% нижче від своїх історичних максимумів 2021 року, які спостерігалися в травні.
Джерело даних: Tradingview.com
Dogecoin (DOGE): прогноз та аналіз цін
Початок 2022 року став важким для криптовалют. Як і альткоїни, мемкойни, наприклад, Dogecoin (DOGE), постійно падають, адже низхідний тиск на ціни продовжується. Але ми починаємо спостерігати деяке відновлення.
По-перше, Dogecoin (DOGE) зріс на 10% за 24 години і ще майже на 8% за останні 7 днів. Справи Dogecoin (DOGE) можуть покращитися ще більше, адже спостерігається посилення активності «китів» довкола цієї мем-монети, тому ціни можуть зрости.
Та незважаючи на це, деякі аналітики дивляться з острахом і стверджують, що монета повинна подолати опір на рівні 24 центів, і лише потім може розпочатися бичачий тренд. Та якщо найближчим часом ризики зниження стануть більш вираженими, ціна Dogecoin (DOGE) може впасти до 0,09 долара.
Чи варто купувати Dogecoin (DOGE)
Dogecoin (DOGE) – це мем-монета. По суті, це спекулятивний актив, який не підкріплений жодними серйозними фундаментальними основами. Для довгострокової гри цей актив не найкраще підходить. Однак посилення активності «китів» навколо токена дає короткостроковим інвесторам гарну точку входу, і вони можуть непогано заробити на зростанні Dogecoin (DOGE) найближчим часом.