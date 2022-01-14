На початку 2022 року Dogecoin (DOGE) значно просів, але зараз вже відновлюється і, схоже, зовсім скоро розпочнеться висхідний тренд, який може винести його на нереальні висоти. Дійсно цей мем-токен на собачу тематику приваблює «китів» («кити» – солідні, великі інвестори). Останні кілька днів 1000 кращих «китів» на BSC масово скуповували DOGE. Отож, куди далі рухатиметься його ціна? Давайте спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

Останні кілька днів спостерігається просто вибух активності довкола мережі Dogecoin (DOGE), а це свідчить, що до справи взялися «кити».

На момент написання статті Dogecoin (DOGE) піднявся майже на 10% і торгувався десь на рівні 0,1707 долара.

Проте Dogecoin (DOGE) все ще торгується приблизно на 75% нижче від своїх історичних максимумів 2021 року, які спостерігалися в травні.

Джерело даних: Tradingview.com

Dogecoin (DOGE): прогноз та аналіз цін

Початок 2022 року став важким для криптовалют. Як і альткоїни, мемкойни, наприклад, Dogecoin (DOGE), постійно падають, адже низхідний тиск на ціни продовжується. Але ми починаємо спостерігати деяке відновлення.

По-перше, Dogecoin (DOGE) зріс на 10% за 24 години і ще майже на 8% за останні 7 днів. Справи Dogecoin (DOGE) можуть покращитися ще більше, адже спостерігається посилення активності «китів» довкола цієї мем-монети, тому ціни можуть зрости.

Та незважаючи на це, деякі аналітики дивляться з острахом і стверджують, що монета повинна подолати опір на рівні 24 центів, і лише потім може розпочатися бичачий тренд. Та якщо найближчим часом ризики зниження стануть більш вираженими, ціна Dogecoin (DOGE) може впасти до 0,09 долара.

Чи варто купувати Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) – це мем-монета. По суті, це спекулятивний актив, який не підкріплений жодними серйозними фундаментальними основами. Для довгострокової гри цей актив не найкраще підходить. Однак посилення активності «китів» навколо токена дає короткостроковим інвесторам гарну точку входу, і вони можуть непогано заробити на зростанні Dogecoin (DOGE) найближчим часом.