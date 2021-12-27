Схоже, що Shiba Inu (SHIB) налаштований здійснити у найближчі дні значний бичачий прорив. За оцінками, вартість мем-монети може підвищитися більше ніж на 40%. Цього року монета стала одним із найбільш результативних. Хоча зараз ціна монети набагато нижче, ніж її історичний максимум у 2021 році, та SHIB ще може набрати обертів. Що нам відомо на даний момент:

За всіма технічними показниками, Shiba Inu демонструє непогану тенденцію до зростання і за кілька днів може зрости більше ніж на 40%.

Однак цій мем-монеті потрібно подолати опір накладних витрат на рівні близько 0,00003902 долара.

Проте, як і у випадку інших мем-монет, будь-які негативні настрої на ринку криптовалют можуть позначитися на понційних прибутках.

Джерело даних: Tradingview.com

Shiba Inu (SHIB): цінова поведінка та її аналіз

Незважаючи на те, що цього року SHIB значно виріс, за останні кілька місяців було декілька корекцій. Після того, як у листопаді монета досягла місячних максимумів на рівні 0,00005435 долара, вона різко впала і втратила з того часу майже 50% своєї вартості. Наразі мем-монета виглядає непогано, але зіштовхується з жорстким опором на рівні 0,00003902 долара.

На момент написання цієї статті SHIB торгувався трохи нижче позначки 0,00003808 долара, у внутрішньоденній торгівлі виріс на 2%. Аналітики вважають, що якщо монета проб'є свою стелю, то найближчим часом ми, ймовірно, побачимо різкий бичачий тренд. Окрім того, спостерігаємо, чи зможе SHIB повернути свою 50-денну ковзну середню в 0,00004099 долара.

Чи варто купувати Shiba Inu (SHIB)

Мем-монети є спекулятивними активами і можуть дуже різко коливатися. Тобто, утримувати довго їх непотрібно. Якщо ви бажаєте отримати короткострокові прибутки від SHIB, то зараз саме час для купівлі цієї валюти. Але для довгострокового інвестування SHIB, ймовірно, не підходить.