Схоже, Solana (SOL) готова подолати позначку в 200 доларів

Після вражаючого 2021 року Solana (SOL) дещо втратила свою динаміку, особливо через корекцію на загальному крипторинку, що спостерігалася наприкінці минулого року. Та все одно вартість монети зросла на 8600%, і оскільки ця екосистема пропонує все більше і більше блокчейн-проєктів, здається, її перспективи на майбутнє досить яскраві. Та чи зможе Solana (SOL) найближчим часом набрати обертів та подолати позначку в 200 доларів? Нижче ми проведемо аналіз, та спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

Solana (SOL) торгується близько рівня підтримки в 167 доларів, і це вже триває певний час. Можливо, це свідчить про те, що монета консолідується, щоб потім почати зростати.

Опір накладних витрат становить близько 180 доларів, і ми очікуємо, що найближчими днями SOL спробує подалати його, а потім почне зростати до 200 доларів.

Проте монета все ще торгується значно нижче своїх 50-, 100- та 200-денних простих ковзних середніх, що свідчить про досить сильний ведмежий тиск.

Джерело даних: Tradingview.com

Solana (SOL): аналіз і прогноз цін

Після того, як Solana (SOL) дещо втратила свої здобутки 2021 року, здається, вона знайшла достатню підтримку і закріпилася в районі 167 доларів. Дійсно, більшу частину грудня та січня 2022 року монета торгувалася біля цього порогу.

Якщо почнеться бичачий забіг, Solana почне рухатися вгору від позначки 167 доларів. Та зростання може розпочатися, лише коли SOL перевищить свою 50-денну ковзну середню, яка дорівнює 174 долари, і спробує подолати поріг у 180 доларів.

Як тільки SOL здолає позначку в 180 доларів і зміцниться навколо неї, ми побачимо, як монета почне зростати вище 200 доларів. Це означатиме, що вона здорожчає майже на 20% проти нинішньої ціни в 167 доларів.

Чому варто придбати Solana (SOL)

Часто Solana (SOL) розглядають як альтернативу Ethereum, і не дарма, адже вона пропонує кращу швидкість і масштабованість. Наразі на платформі дуже активно працюють розробники, і її довгострокові базові основи вражають. За прогнозами, Solana (SOL) сягне 1000 доларів до 2030 року, тому це дуже гідна інвестиція.