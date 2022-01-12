Минулого року в середині грудня Avalanche (AVAX) досяг своїх історичних максимумів, а зараз демонструє низхідний тренд. Вартість монети впала від грудневих максимумів на позначці 127 доларів до нинішніх 80 доларів. Проте ми бачимо, що з’являються ознаки бичачого тренду, завдяки якому вартість AVAX може стати трьохзначною. Розглянемо деякі важливі моменти:

AVAX виходить із корекції криптовалют на всьому ринку. Під час публікації цього матеріалу він торгувався на рівні 85,61 долара, тобто за 24 години він здорожчав на 2,3%.

Альткоїн впав майже на 30% порівняно з максимумами середини грудня, що дає можливість покупцям скористатися низькими цінами.

Щоб мати шанс перевищити позначку в 100 доларів, токен має подолати опір накладних витрат в районі 91,94 долара,

Джерело даних» Tradingview.com

Avalanche (AVAX): прогноз і аналіз ціни

Зараз дуже важко передбачити ринок криптовалют. Адже загалом на всьому ринку спостерігається нестабільність та погіршення настроїв. Та незважаючи на це, AVAX має досить непогані показники.

По-перше, здається, токен нарешті зміг витримати шторм останньої 7-денної корекції криптовалют. Хоча монета все ще торгується майже на 30% нижче від грудневих максимумів, та вона демонструє ознаки відновлення та міцності і за 24 години зросла на 2,4% у внутрішньоденній торгівлі. Проте RSI демонструє дещо ведмеже відхилення. Це свідчить про те, що тренд зміниться зовсім скоро, але ризики зниження все ще залишаються.

Також Avalanche (AVAX) повідомляє про деякі серйозні доповнення до своєї екосистеми. Справді, Pollen, який є одним із основних DeFi-проєктів на Avalanche, оголосив про запуск свого нативного токена PLN на AscendEX – одній з провідних світових криптобірж.

Чи варто купувати Avalanche (AVAX)?

Так, криптовалюта Avalanche стане гарною довгостроковою інвестицією. Якщо говорити про короткострокові інвестиції, то, здається, монету очікує бичачий тренд. Отож, якщо бажаєте скористатися відновленням криптовалюти після січневої корекції, то зараз саме ідеальний час, щоб придбати AVAX. Однак пам’ятайте, що існують значні ризики зниження.