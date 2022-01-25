Sneakmart запускає Metakicks, першу колекцію кросівок NFT

Французький стартап і керований спільнотою додаток Sneakmart, який займається культурою вуличного одягу, випустив Metakicks, колекцію кросівок NFT (невзаємозамінні токени) у таємничих коробках. Цю колекцію випустили, щоб скористатися бурхливим вторинним ринком перепродажу та божевіллям довкола кросівок.

Metakicks став першопроходцем в цій індустрії, і його головна мета — залучити користувачів кросівок до індустрії оцифрованої моди, адже вона сприяє поширенню NFT.

Запуск відбувається на тлі бурхливого розвитку Web3 та ринку NFT, що активно розвивається, а це сприяє тому, що бренди підвищують продажі та розширюють свою клієнтську/аудиторську базу. Як результат, Metakicks дає користувачам кросівок можливість володіти та перепродавати Sneaker NFT на вторинних ринках.

За очікуваннями, завдяки Metakicks також зросте ринок перепродажу, який у 2021 році становив понад 6 мільярдів доларів США.

Поєднання фізичних та цифрових кросівок

Додаток Streetwear, що керується спільнотою, прагне подолати розрив між фізичними та цифровими кросівками. Завдяки Metakicks люди зможуть робити те з цифровими кросівками, що вони роблять з фізичними кросівками. Вони зможуть купувати цифрові кросівки NFT і перепродавати їх за вищою ціною.

Генеральний директор Sneakmart Ентоні Дебрант заявив:

«Любителі кросівок люблять колекціонувати та носити багато кросівок. Сьогодні всі люблять кросівки, всі їх носять. За допомогою Metakicks ми хочемо дати можливість почати колекціонувати цифрові кросівки за рахунок унікального дизайну».

У наш час люди не купують кросівки, щоб носити їх, або навіть перепродати їх; кросівки вже служать символом статусу. І кросівки NFT можуть грати цю функцію, і люди зможуть легко володіти кросівками, не заповнюючи свої магазини чи полиці взуттям.

Доступність та унікальний дизайн кросівок Metakicks

Metakicks має 15 унікальних анімованих 3D-дизайнів кросівок з різними формами, кольорами, текстурами та матеріалами, щоб покупки виділялися у віртуальному світі.

Також Sneakermart співпрацював з кількома зірками реклами, щоб назвати деякі дизайни їхніми іменами.

За даним модного додатку, в 6250 таємничих коробках Metakicks будуть знаходитись 625 пар кросівок, і вони стануть доступні для купівлі відразу після того, як їх розмістять. Невідомо, які кросівки знаходяться всередині кожної з коробок, кросівки можна побачити лише коли власник вирішить відкрити коробку.

Як тільки їх розмістять, Metakicks стануть доступні для покупки на офіційному вебсайті Sneakmart. Розміщення пройде в два етапи: білий список і публічний продаж. Білий список пропонуватиме людям, які в ньому знаходяться, ексклюзивні знижки на звичайну ціну, і кожна особа з білого списку отримає принаймні одну таємничу скриньку.

Публічні продажі почнуться пізніше, в лютому цього року, а ціни оприлюднять найближчим часом.