Solana (SOL) йде слідом за іншими криптоактивами і падає

На вихідних Solana мала невеликі прибутки, але сьогодні вранці Solana (SOL) пішла слідом за іншими основними криптовалютами, які впали. Загальні настрої на крипторинку зараз дуже ризиковані, і основні монети та альткоїни падають. Та насправді Solana може швидко відновитися. Ми пояснимо чому, але спочатку давайте розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання цієї статті Solana (SOL) торгувалася на рівні близько 82 доларів і за останні 24 години впала майже на 18%.

Також альткоїн втратив 64% від своїх історичних максимумів, яких він досяг у листопаді 2021 року.

Все ще діє потужний ведмежий тиск, а перешкоди на загальному ринку можуть лише погіршити ситуацію.

Джерело даних: Tradingview.com

Solana (SOL) – Чи зможе відновитися?

Як виявилося, Solana (SOL) знайшла значну підтримку біля позначки в 87 доларів. Насправді це її мінімальна ціна за п’ять місяців, і «бики» сподіватимуться зберегти приріст вище цього порогу. Також важливо відзначити, що індикатори RSI показують, що токен SOL перепроданий. А це означає, що майже немає місця для великого розпродажу, тому «бики» можуть вступити у гру та придбати токен на просадці.

Цілком ймовірно, що загальна тенденція для токена SOL збережеться на ведмежому ринку, та ми очікуємо, що відбудеться корекційний відскік у ціні альткоїну, і найближчим часом він підніметься десь до 105 доларів. Також, вірогідно, що через перешкоди на загальному крипторинку SOL консолідується довкола цієї ціни.

Чи варто купувати Solana (SOL)

Протягом останніх кількох місяців Solana демонструвала гарні здобутки. Дійсно вона вважається однієї із найбільш популярних криптоактивів для інвестицій. Наразі ця криптовалюта торгується зі знижкою, тому «бики» можуть вступити у гру і придбати цей актив.

У довгостроковій перспективі Solana, без сумніву, буде зростати. Але короткострокові трейдери також можуть скористатися перевагами корекційного відскоку, щоб отримати прибуток від короткострокового зростання до 105 доларів.