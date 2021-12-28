Шибетоші Накамото з Dogecoin заявив, що не планує повертатися до цього крипто-проєкту, бо там невдячна спільнота

У понеділок Біллі Маркус (наслідуючи приклад Шибетоші Накамото, який зробив заяву у Twitter) висвітлив низку тем, пов’язаних зі його мем-монетою DOGE. Найважливіше те, що співзасновник DOGE повторив, що не планує повертатися до проєкту, і сказав, що ніколи не буде його офіційним керівником.

Деякі учасники спільноти DOGE не цінують його зусилля

Він пояснив, що причина такого рішення криється в тому, що чим більше зусиль він доклав у своїй роботі над цією екосистемою, тим гірше ставилася до нього спільнота. Проте він підтвердив, що підтримує тих людей, хто активно намагається покращити простір Dogecoin.

«Ще одне нагадування: я не говорю про весь dogecoin… Я буду захищати тих, хто, на мою думку, активно працює над покращенням цього простору. І буду заважати тим, хто, як на мене, цього не робить. Я буду говорити про все, що захочу», — написав Маркус на своїй сторінці у Twitter вчора.

Маркус заявив, що має намір залишатися частиною спільноти, і сказав, що у нього є запас в 220 000 Dogecoin.

Його партнер Джексон Палмерпо, я яким вони разом створили DOGE, абсолютно не є прихильником криптоіндустрії в цілому. Незважаючи на своє положення, Палмер раніше заявляв про свою неприязнь до цієї галузі, адже вона пропагує капіталістичну систему, яка приносить багатство лише заможним і дає їм можливість ухилятися від податків через недосконале законодавство.

Це в липні Палмер висловив свої погляди у серії твітів, у яких назвав криптовалюту «правою, гіперкапіталістичною технологією», де повністю були відсутні вимоги щодо децентралізації, і замість цього вона була системою, що тісно пов'язана з нинішньою централізованою фінансовою структурою.

У ще одній розмові в Twitter, яку розпочав колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі, співзасновник DOGE сказав, що не вірить, що можна якось втекти від корпоративного контролю. Він зазначив, що його метою було створювати, розважатися та заробляти гроші на криптовалюті. Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що любить DOGE саме з цієї причини.

І керівник Tesla, і Джек Дорсі з Block невпинно висміювали ідею Web3 і метавсесвіту, оскільки вони не є ні тут, ні там.

Концепція нагляду спільноти над DOGE

За останнім повідомленням, ті, хто активно займаються розвитком простору DOGE, були дуже зайняті останнім часом. В минулий четвер фонд Dogecoin Foundation випустив карту Dogecoin Trailmap, на якій зображено нинішнє партнерство зі співзасновником Ethereum Віталіком Бутеріним, а також проведення голосування спільноти щодо використання в мережі proof of stake (PoS).

«(Версія PoS) дозволить кожному, а не лише великим гравцям,долучатися і отримувати винагороди за їхній внесок у роботу мережі, а також дасть можливість усій спільноті здійснювати благодійні заходи», – оголосила команда фонду.