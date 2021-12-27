Джихан Ву стверджує, що в майбутньому криптовалюти можу зростати експоненціально, і вартість цього ринку становитиме більше 10 трильйонів доларів США.

Зростання біткоїну до історичного максимуму вище 69 000 доларів спричинило те, що у листопаді обсяг криптовалютного ринку перевищив рекордні 3 трлн доларів.

Ву говорить, що якщо навіть 95% проєктів проваляться, 5% успішних можуть сягнути десятків трильйонів доларів.

З моменту запуску біткоїну пройшло вже 10 років, і з огляду на те, що широкий загал визнає криптовалюти, а також їх активно використовують в житті, багато оглядачів ринку роблять висновок, що криптовалюти залишаться з нами надовго.

Такої думку також дотримується Джихан Ву, колишній генеральний директор компанії з видобутку біткоїнів Bitmain, а нині співзасновник і голова сінгапурської компанії Matrixport, що надає фінансові послуги. Ву також є співзасновником Bitdeer Technologies, компанії з майнінгу криптовалют, яка також знаходиться в Сінгапурі.

У нещодавньому інтерв’ю Forbes Ву виклав свою довгострокову оцінку ринку і заявив, що навіть якщо більшість цифрових активів зазнає невдачі і зникне з ринку, але ті, що виживуть, швидше за все, активно зростатимуть.

Криптовалюта нестабільна, так, але…

Зовсім недавно глобальна капіталізація ринку криптовалют перевищила позначку в 3 трильйони доларів, оскільки біткоїн та інші цифрові активи зросли до нових історичних максимумів. Однак згодом загальна ринкова капіталізація знизилася, бо за місяць біткоїн втратив понад 30% своєї вартості: з максимальних 69 000 доларів він упав до рівня підтримки в районі 45 000 доларів.

Незважаючи на обвал цін, в довгостроковій перспективі Ву налаштований оптимістично і бачить траєкторію зростання криптовалют. В інтерв’ю він зазначає, що волатильність є частиною сьогоднішнього ринку криптовалют, але з часом ринок буде зміцнюватися, і довгострокові прибутки перевищать будь-які різкі коливання цін, що спостерігалися протягом багатьох років.

«Навіть якщо 95% сьогоднішніх монет втратять всю свою цінність і зникнуть, решта 5% значно виростуть», – заявив криптомільярдер в інтерв’ю Forbes.

Ву говорить, що він та інший співзасновник Matrixport Джон Ге Юешен вірили в те, що криптовалюта та технологія блокчейн мають величезний потенціал для росту, тому і заснували компанію на початку 2019 року.

В той час він і Ге Юешен були переконані, що, незважаючи на ведмежий прогноз щодо біткоїну та інших цифрових активів, ця індустрія «швидко зростатиме в майбутньому».

Ці двоє вважають, що галузь може вирости до «десятків трильйонів доларів».

Ву називає DeFi «захоплюючою» інновацією

Серед секторів, щодо яких у Ву оптимістичні погляди, знаходяться децентралізовані фінанси (DeFi), що, за його словами, є «захоплюючою» інновацією.

У 2021 році до цього списку криптоінновацій, які викликають інтерес на ринку, можна додати невзаємозамінні токени (NFT). І Ву вважає, що таке зростання вказує на напрямок, у якому рухається криптовалюта. Він бачить, що більшість користувачів криптовалют «прийшли сюди, щоб залишитися».

На його думку, зараз криптоінвестори найбільше потребують «передових продуктів», розроблених для досягнення інвестиційних цілей, а також для управління капіталом.

Про невизначеність нормативного поля

Протягом багатьох років однією з найбільших проблем на ринку криптовалют була і залишається невизначеність нормативного поля. Різні експерти та керівники криптовалютного ринку закликали владу вводити правила, які підтримують, а не вбивають інновації.

Ву дотримується подібної точки зору, але колишній керівник Bitmain каже, що криптовалюти відрізняються від традиційних фінансових систем, і що обмеження, які обтяжують ці застарілі системи, навряд чи стануть на заваді розвитку криптовалют.