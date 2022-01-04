Антоні Тренчев вважає, що біткоїн зростатиме цього року і, можливо, влітку сягне позначки 100 тисяч доларів.

Він вважає, що інституційне прийняття криптовалюти та «дешеві гроші» є ключовими факторами для росту ціни на BTC.

Антоні Тренчев, співзасновник платформи криптовалютного кредитування Nexo, стверджує, що в найближчі шість місяців ціни на біткоїн можуть зрости до психологічної позначки в 100 000 доларів.

У 2021 році біткоїн не зміг досягти позначки в 100 тис. доларів і припинив зростати в листопаді, коли досяг свого історичного максимуму в 69 000 доларів. Були сміливі прогнози, що ця флагманська криптовалюта досягне позначки в 100 000 до кінця 2021 року, але зараз їх переглянули і перенесли на 2022 рік.

Тренчев не єдиний, хто виступає за шестизначну ціну BTC. Минулого тижня президент Сальвадору Наїб Букеле зробив подібний заклик у Twitter і зазначив, що цього року ще дві країни також визнають еталонну криптовалюту законним платіжним засобом.

2022 predictions on #Bitcoin: •Will reach $100k

•2 more countries will adopt it as legal tender

•Will become a major electoral issue in US elections this year

•Bitcoin City will commence construction

•Volcano bonds will be oversubscribed

•Huge surprise at @TheBitcoinConf — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) January 2, 2022

І в той час як Букеле прогнозує, що біткоїн сягне 100-тисячної позначки до кінця року, Тренчев з Nexo говорить, що, можливо, біткоїн подолає цей поріг навіть раніше. Він заявив у програмі «Street Signs Asia» каналу CNBC, що перша криптовалюта може досягти позначки 100 000 доларів до середини цього року.

Захист від інфляції та «дешеві гроші»

Тренчев розглядає два сценарії, які можуть сприяти зростанню ціни біткоїну. Він вважає сплеск інституційних інвестицій благом для галузі, а наплив інвестицій у біткоїн сприятиме його росту. У зв’язку з цим він припускає, що через інфляцію все більше інвесторів почнуть шукати захисні активи, як-от біткоїн.

Також він вважає, що в криптовалюту скоро надійде багато «дешевих грошей», хоча це, ймовірно, спровокує підвищення процентних ставок ФРС.

Керівник Nexo зазначає, що він дотримується «протилежної» точки зору і вважає, що гроші будуть вливатися в біткоїн, і це стримає інфляцію. Він розглядає сценарій, за яким ринки акцій та облігацій зазнають нищівного удару, як тільки Центральний банк США підвищить процентні ставки.

Проте, за його словами, ще не було «достатньо політичної волі», щоб провести розширену корекцію на застарілих ринках, що могло б у свою чергу зіграти на користь «дешевих грошей», які вливаються у біткоїн.

Nexo запустив свою послугу криптовалютного кредитування в 2018 році і на своєму вебсайті повідомляє, що ця послуга доступна в більш ніж 200 юрисдикціях і має понад 2,5 мільйонів клієнтів.

Наразі біткоїн на ринку торгується за 46 260 доларів, він знову опустився нижче позначки 50 000 доларів.