Протягом перших днів 2022 року вартість Loopring (LRC) зростала, а зараз швидко падає. Сьогодні у внутрішньоденній торгівлі стався масовий розпродаж монети, і вона втратила майже 18% своєї вартості. Ці втрати знищили бичачий тренд, про який ми говорили минулого тижня. Загальні втрати за 7 днів становлять десь 16%. Та чи варто інвесторам вкладати кошти в Loopring (LRC) сьогодні? Спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

Кілька тижнів тому Loopring (LRC) отримав позитивний бичачий імпульс після того, як в ньому в одному з перших запровадили ZK-roll-up.

Як видно з протоколу FOMC, який опублікували вчора, схоже, політика ФРС, спрямована на підвищення процентних ставок, спричинила додатковий негативний тиск на LCR.

Корекція, яка спостерігається сьогодні, ймовірно, буде тривати, адже всі індикатори вказують на ведмежий тренд у найближчій перспективі.

Джерело даних: Tradingview.com

Loopring (LRC): цінова поведінка та прогноз

Загалом, крипторинок почав день в мінусі. Така була реакція на протокол FOMC, в якому йдеться про те, що ФРС збирається підвищити процентні ставки. Хоча значною мірою падіння LRC спровокували настрої на загальному крипторинку, та наразі інші показники свідчать, що монета й далі буде падати.

На момент написання цієї статті LRC торгувався на рівні близько 1,68 долара, за день його вартість знизилася майже на 18%. Позначка в 1,6 долара є поточним рівнем підтримки, і якщо LRC не зможе піднятися вище нього, можливо, ми побачимо, як за кілька днів він знову відкотиться до 1 долара. Виходячи з нинішніх тенденцій, цілком ймовірно, що токен буде знижуватися до позначки в 1 долар.

Чи варто купувати Loopring (LRC)

Незважаючи на корекцію, Loopring (LRC) все ще залишається непоганою інвестицією. Дійсно, той факт, що ця платформа однією з перших використала ZK-Rollups, щоб підвищити швидкість транзакцій у мережі, свідчить про те, що Loopring має світле майбутнє. Та зачекайте, доки ціна токена не впаде до 1 долара. Це буде ідеальний варіант для довгострокових інвестицій.