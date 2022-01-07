Спостерігається масовий розпродаж Loopring (LRC). Чи варто купувати?
Протягом перших днів 2022 року вартість Loopring (LRC) зростала, а зараз швидко падає. Сьогодні у внутрішньоденній торгівлі стався масовий розпродаж монети, і вона втратила майже 18% своєї вартості. Ці втрати знищили бичачий тренд, про який ми говорили минулого тижня. Загальні втрати за 7 днів становлять десь 16%. Та чи варто інвесторам вкладати кошти в Loopring (LRC) сьогодні? Спочатку розглянемо деякі важливі моменти:
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Кілька тижнів тому Loopring (LRC) отримав позитивний бичачий імпульс після того, як в ньому в одному з перших запровадили ZK-roll-up.
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Як видно з протоколу FOMC, який опублікували вчора, схоже, політика ФРС, спрямована на підвищення процентних ставок, спричинила додатковий негативний тиск на LCR.
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Корекція, яка спостерігається сьогодні, ймовірно, буде тривати, адже всі індикатори вказують на ведмежий тренд у найближчій перспективі.
Джерело даних: Tradingview.com
Loopring (LRC): цінова поведінка та прогноз
Загалом, крипторинок почав день в мінусі. Така була реакція на протокол FOMC, в якому йдеться про те, що ФРС збирається підвищити процентні ставки. Хоча значною мірою падіння LRC спровокували настрої на загальному крипторинку, та наразі інші показники свідчать, що монета й далі буде падати.
На момент написання цієї статті LRC торгувався на рівні близько 1,68 долара, за день його вартість знизилася майже на 18%. Позначка в 1,6 долара є поточним рівнем підтримки, і якщо LRC не зможе піднятися вище нього, можливо, ми побачимо, як за кілька днів він знову відкотиться до 1 долара. Виходячи з нинішніх тенденцій, цілком ймовірно, що токен буде знижуватися до позначки в 1 долар.
Чи варто купувати Loopring (LRC)
Незважаючи на корекцію, Loopring (LRC) все ще залишається непоганою інвестицією. Дійсно, той факт, що ця платформа однією з перших використала ZK-Rollups, щоб підвищити швидкість транзакцій у мережі, свідчить про те, що Loopring має світле майбутнє. Та зачекайте, доки ціна токена не впаде до 1 долара. Це буде ідеальний варіант для довгострокових інвестицій.