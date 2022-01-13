Аналітик Bloomberg вважає, що зростання вартості біткоїну негативно позначиться на сировині, наприклад, на міді.

У грудні JPMorgan і Morgan Stanley також оприлюднили свої ведмежі прогнози щодо золота та міді.

Однак інші стратеги дали бичачі прогнози, зокрема мільярдер Пол Тюдор Джонс, який цього тижня заявив, що сировинні товари були «дуже недооцінені».

Майк МакГлоун, старший стратег із сировинних товарів в Bloomberg Intelligence, припустив, що, якщо брати до уваги зростання і зрілість біткоїну, сировина навряд чи стане свідком цінового суперциклу.

Раніше стратег передбачав, що цього року ціна біткоїну може піднятися до 100 000 доларів, але він не впевнений, що сировина зросте так само.

За словами МакГлона, стійкість ринку біткоїну та прогнози для таких металів, як мідь, свідчать, що сировинні товари мають низький потенціал для солідного зростання. Про це він зазначив у коментарі, який був опублікований у Twitter в четвер, 13 січня.

Він зазначив, що біткоїн має «перевагу» над міддю, і порівняв цифрове золото та «лікаря старої гвардії».

Дивлячись на діаграму, де порівнюють зростання ціни біткоїну та зниження ризику з ф’ючерсами на мідь, а також зображено 260-денну волатильність для обох активів, МакГлоун зазначив:

Діаграма, де порівнюють ціни біткоїну та міді, а також волатильність. Джерело: Майк МакГлоун у Twitter

«Мідь може бути гарним прикладом низького потенціалу для сировинного суперциклу, особливо якщо порівнювати з біткоїном, який розвивається. Ми бачимо, що перевага біткоїну в тому, що він стійкий та зрілий, порівняно з міддю».

Погляди інших аналітиків на золото, мідь та іншу сировину

У грудні аналітики JP Morgan і Morgan Stanley дали ведмежий прогноз на 2022 рік стосовно золота, срібла та міді.

В JP Morgan заявили, що очікують, що реальна прибутковість США зросте в 2022 році, а ціни на золото, ймовірно, впадуть приблизно до 1520 доларів за унцію. Morgan Stanley, з іншого боку, передбачав, що мідь буде більш волатильною, але, ймовірно, залишиться «вразливою до макрорухів».

На початку цього року Девід Леннокс, сировинний аналітик в компанії Fat Prophets, заявив в програмі «Street Signs Asia», що він очікує, що до кінця року ціна на золото зросте до 2100 доларів за унцію. Він натякнув, що зростання інфляції в США і слабкість американського долара, а також геополітичні фактори є каталізаторами росту ціни на золото.

За його словами, в умовах турбулентності на ринках і на геополітичній сцені золото приваблює людей найбільше, адже має статус безпечного інструменту захисту.

Сировинні товари недооцінені

У понеділок легендарний трейдер, мільярдер і керівник хедж-фонду Пол Тюдор Джонс зазначив, що, всупереч деяким спостереженням, сировинні товари були «дуже недооцінені» і що в довгостроковій перспективі вони затьмарять фінансові ринки.

В інтерв’ю каналу CNBC співзасновник Just Capital сказав, що активи, які добре працювали під час пандемії, чекатимуть «тяжких часів». Він додав:

«Ті речі, які приносили найкращі результати починаючи з березня 2020 року, ймовірно, будуть працювати найгірше, коли ми пройдемо цей тяжкий період».

В четвер ціна на золото становила близько 1815 доларів за унцію, тобто вона впала приблизно на 0,6% після того, як досягла максимуму в 1827 доларів під час попередньої сесії. Срібло і мідь також залишалися в мінусі і просіли на 0,8% і 1,2% відповідно.

Тим часом біткоїн впав на 1,2% до позначки в 43 150 доларів, тобто він знизився після того, як у внутрішньоденній торгівлі сягнув максимальних 43 800 доларів.