Сьогодні у внутрішньоденній торгівлі Swipe (SXP) зростав. Після падіння в грудні до мінімуму в 1,37 долара монета різко підскочила. На момент написання цієї статті Swipe (SXP) торгувався на рівні близько 2,06 долара. Це майже на 52% вище від його мінімальної ціни. Схоже, Swipe (SXP) також готовий зростати. Розглянемо деякі основні моменти:

Новина про те, що Binance збирається придбати решту акцій проєкту, що залишилися, спровокувала недавнє зростання цієї валюти.

Окрім того, Swipe (SXP) зростав після того, як консолідувався біля позначки 1,37 долара.

Зараз токен торгується значно вище своїх 20- та 50-денних експоненціальних ковзних середніх, що свідчить про бичачий тренд.

Джерело даних: Tradingview.com

Swipe (SXP): цінова поведінка та її аналіз

Після новини про Binance Swipe (SXP) повідомив про величезний інтерес з боку інвесторів. Хоча його ціна зросла на 30% за 24 години, спостерігається і величезне зростання обсягу торгів. Фактично, на момент написання цієї статті обсяг торгів за 24 години зріс майже на 1231%. Це свідчить про збільшення обсягів купівлі, адже інвестори прагнуть заробити на цьому бичачому забігу.

Більше того, наразі SXP перевищив свої 20- та 50-денні експоненціальні ковзні середні (EMA). Однак все ще тримається нижче 100 і 200 EMA, що може становити певний ризик зниження. Але новина про Binance зіграє йому на користь, і STX почне зростати, і головним його завданням буде подолати опір в 2,9 долара, що спостерігався в середині листопада.

Чому варто придбати Swipe (SXP)

Swipe (SXP) завжди був гідною інвестицією, адже він підкріплений дуже гарними базовими основами.

Прихід Binance, солідного інвестора, який, можливо, має одне з найбільш надійних імен у криптовалютному просторі, означає, що SXP готовий до гарних здобутків в довгостроковій перспективі. Зараз найкращий час, щоб долучитися до цього проєкту та придбати токени на майбутнє.