Swipe (SXP) сьогодні зріс більше ніж на 30%. Чому його варто придбати
Сьогодні у внутрішньоденній торгівлі Swipe (SXP) зростав. Після падіння в грудні до мінімуму в 1,37 долара монета різко підскочила. На момент написання цієї статті Swipe (SXP) торгувався на рівні близько 2,06 долара. Це майже на 52% вище від його мінімальної ціни. Схоже, Swipe (SXP) також готовий зростати. Розглянемо деякі основні моменти:
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Новина про те, що Binance збирається придбати решту акцій проєкту, що залишилися, спровокувала недавнє зростання цієї валюти.
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Окрім того, Swipe (SXP) зростав після того, як консолідувався біля позначки 1,37 долара.
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Зараз токен торгується значно вище своїх 20- та 50-денних експоненціальних ковзних середніх, що свідчить про бичачий тренд.
Джерело даних: Tradingview.com
Swipe (SXP): цінова поведінка та її аналіз
Після новини про Binance Swipe (SXP) повідомив про величезний інтерес з боку інвесторів. Хоча його ціна зросла на 30% за 24 години, спостерігається і величезне зростання обсягу торгів. Фактично, на момент написання цієї статті обсяг торгів за 24 години зріс майже на 1231%. Це свідчить про збільшення обсягів купівлі, адже інвестори прагнуть заробити на цьому бичачому забігу.
Більше того, наразі SXP перевищив свої 20- та 50-денні експоненціальні ковзні середні (EMA). Однак все ще тримається нижче 100 і 200 EMA, що може становити певний ризик зниження. Але новина про Binance зіграє йому на користь, і STX почне зростати, і головним його завданням буде подолати опір в 2,9 долара, що спостерігався в середині листопада.
Чому варто придбати Swipe (SXP)
Swipe (SXP) завжди був гідною інвестицією, адже він підкріплений дуже гарними базовими основами.
Прихід Binance, солідного інвестора, який, можливо, має одне з найбільш надійних імен у криптовалютному просторі, означає, що SXP готовий до гарних здобутків в довгостроковій перспективі. Зараз найкращий час, щоб долучитися до цього проєкту та придбати токени на майбутнє.