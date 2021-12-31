Сьогодні AAVE зріс на 14%. Де зараз найкраще купувати AAVE

Сьогодні ціна Aave в реальному часі становить 272,41 долара, обсяг торгів за 24 години складає 591,8 мільйона доларів. Aave зріс на 13,58% за останні 24 години. Якщо бажаєте дізнатися, що таке AAVE, чи варто в нього інвестувати, а також де найкраще купувати AAVE, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще купувати AAVE

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Що таке AAVE?

Aave — це децентралізований фінансовий протокол, який дозволяє людям позичати та подавати в позику криптовалюту. Кредитори отримують відсотки, вкладаючи цифрові активи в спеціально створені пули ліквідності. Потім позичальники можуть використати свої криптовалюти як заставу, щоб отримати миттєвий кредит за рахунок цієї ліквідності. Aave (що фінською означає «привид») спочатку був відомий як ETHLend, коли він з'явився у листопаді 2017 року. У вересні 2018 року його назву змінили. AAVE надає власникам токенів знижки на платформі, а також служить токеном управління, тобто його власники можуть впливати на подальший розвиток протоколу.

Чи варто купувати AAVE сьогодні?

Більшість аналітиків роблять оптимістичні прогнози щодо AAVE, але варто з недовірою ставитися до всіх прогнозів та інвестиційних порад.

Прогноз ціни AAVE

Digital Coin Price прогнозує, що ціна AAVE досягне 437 доларів у 2022 році і зросте до 600 доларів до кінця 2024 року. До кінця 2025 року ціна може досягти 551 доларів. Coinpedia прогнозує, що ціна може легко перевищити позначку в 450 доларів у наступному році, якщо мережа запустить оновлення, зокрема видобуток ліквідності, стейкінг та запуск конструктора ігор. Якщо мережі не вдасться виконати свій план, ціна може потрапити в ведмежу пастку і впасти до 287 доларів, але це все одно вище її поточної ціни.

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