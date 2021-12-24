На сьогоднішній день ціна Dogelon Mars становить 0,000002 долара США, обсяг торгівлі за 24 години складає 113,4 мільйона доларів. За останню добу Dogelon Mars зріс на 37%. Він потрапив у топ-100 криптовалют за ринковою капіталізацією і зараз займає 95 місце на CoinMarketCap. Якщо бажаєте дізнатися більше про Dogelon Mars, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще придбати Dogelon Mars

Що таке Dogelon Mars?

Dogelon Mars — мем-монета на собачу тематику, що базується на Ethereum і Polygon. Ця монета наслідує приклади інших успішних собачих монет, як-от Dogecoin, Shiba Inu і Floki Inu. Dogelon Mars грає на кількох популярних темах у просторі мемів-монет. Його назва — це поєднання Dogecoin та Ілона Маска, мільярдера-підприємця, який відкрито говорить про свою підтримку Doge. Також є натяк на Марс, який обертається в відомому місячному мемі, і це ніби говорить, що Dogelon зазнає значного руху вгору. Якщо говорити не лише про його жартівливу назву, Dogelon Mars зумів об'єднати значну спільноту: у мережі Twitter має 300 000 підписників і понад 84 000 підписників у Telegram.

Чи варто сьогодні купувати Dogelon Mars?

Зробити точний прогноз для криптовалюти дуже важко, тому перед тим як приймати будь-яке рішення стосовно своїх фінансів, добре проаналізуйте ринок. Не вкладайте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни на Dogelon Mars

Crowd Wisdom рекомендує протягом наступних кількох годин купувати цю валюту. Усі 5 технічних індикаторів імпульсу є позитивними, жоден не є негативним.

Dogelon Mars у соціальних мережах