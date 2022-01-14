Сьогодні ціна EverGrow Coin в реальному часі становить 9,75e-7 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 3,5 мільйона доларів. За останні 24 години він знизився на 39,13%. Чи варто зараз купувати токен на просадці? Відповіді на це та інші питання ви дізнаєтесь у цій невеликій статті, зокрема, де можна придбати EverGrow.

Де зараз найкраще купувати EverGrow

Оскільки EGC є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати EGC за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити EGC прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на EGC

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть EGC.

Що таке EverGrow?

EverGrow Coin — дефляційний токен, кількість якого щоб з часом буде зменшуватися. З кожної транзакції купівлі/продажу BUSD усі власники EGC отримують винагороду в 8%.

3% з кожної транзакції купівлі/продажу надходять в гаманець зворотного викупу, а ще 2% перераховуються в пул ліквідності для Pancakeswap, щоб забезпечити стабільний ціновий мінімум.

До екосистеми EverGrow входять NFT-маркетплейс, послуги кредитування, стейкінг-пули, платформи, де можна підписатися на контент, і навіть ігри за принципом «Грай та вигравай».

Чи варто купити EverGrow сьогодні?

У вас може виникнути спокуса придбати цей токен на просадці з надією, що EverGrow компенсує всі збитки, але цього може не статися. Якщо будете інвестувати в нього, не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни EverGrow

Wallet Investor прогнозує, що за рік монета втратить до 80% своєї вартості. Тобто EverGrow буде поганою інвестицією.

EverGrow у соціальних мережах