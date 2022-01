Сьогодні ціна EverGrow Coin в реальному часі становить 9,75e-7 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 3,5 мільйона доларів. За останні 24 години він знизився на 39,13%. Чи варто зараз купувати токен на просадці? Відповіді на це та інші питання ви дізнаєтесь у цій невеликій статті, зокрема, де можна придбати EverGrow.

Оскільки EGC є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати EGC за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити EGC прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть EGC.

EverGrow Coin — дефляційний токен, кількість якого щоб з часом буде зменшуватися. З кожної транзакції купівлі/продажу BUSD усі власники EGC отримують винагороду в 8%.

3% з кожної транзакції купівлі/продажу надходять в гаманець зворотного викупу, а ще 2% перераховуються в пул ліквідності для Pancakeswap, щоб забезпечити стабільний ціновий мінімум.

До екосистеми EverGrow входять NFT-маркетплейс, послуги кредитування, стейкінг-пули, платформи, де можна підписатися на контент, і навіть ігри за принципом «Грай та вигравай».

У вас може виникнути спокуса придбати цей токен на просадці з надією, що EverGrow компенсує всі збитки, але цього може не статися. Якщо будете інвестувати в нього, не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Wallet Investor прогнозує, що за рік монета втратить до 80% своєї вартості. Тобто EverGrow буде поганою інвестицією.

If this doesn’t get you excited about the potential of #evergrow knowing this has all been burned without any utilities or marketing, then you may have a problem :). Imagining the burn with live utilities is blissful 😁🙌💎. @evergrowcoinEGC #burning #Crypto #EGCARMY pic.twitter.com/NAVRKGuvfi

— EverGrowLove (@Jody1Rosie) January 8, 2022