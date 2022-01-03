Сьогодні ціна Flux у реальному часі становить 3,19 долара США, а обсяг торгів за 24 години складає 180 мільйонів доларів. Flux зріс на 25,43% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Flux, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще купувати FLUX

Що таке FLUX?

Flux — це нове покоління масштабованої децентралізованої хмарної інфраструктури. Він дає змогу розробляти, створювати програми та керувати ними на кількох серверах одночасно. Екосистема Flux — повноцінний набір децентралізованих обчислювальних послуг і блокчейн-рішень, які пропонують сумісне децентралізоване середовище розробки, подібне до AWS.

Flux — це нативна монета PoW (Proof of Work), яку можна видобувати на графічному процесорі, що забезпечує стимул для хостерів обладнання, управління XDAO в ланцюжку та пом’якшення негативних наслідків завдяки вимогам стейкінгу до обладнання, яке працює.

Чи варто купувати FLUX сьогодні?

Зробити точний прогноз щодо криптовалют дуже важко, тому варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-які рішення стосовно ваших фінансів. Не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни FLUX

За прогнозом Wallet Investor, очікується довгострокове зростання цієї валюти. Експерти цього ресурсу прогнозують, що Flux сягне 15 доларів у 2027 році. П’ятирічні інвестиції принесуть прибуток у понад 400%. Тобто, якщо ви зараз інвестуєте у Flux 100 доларів, то у 2027 році , можливо, отримаєте 506 доларів .

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