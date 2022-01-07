Сьогодні Hex набирає обертів. Де найкраще придбати Hex

Hex швидкими темпами відновлюється після останніх втрат, які сколихнули весь крипторинок. Сьогодні він збільшився на 3%, і це лише початок. Із цієї статті ви дізнаєтеся, що таке Hex, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати Hex.

Де зараз найкраще придбати HEX

Оскільки HEX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати HEX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити HEX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на HEX

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть HEX.

Що таке HEX?

HEX — це токен ERC20, що працює на базі Ethereum. Його задумали як засіб збереження вартості, що замінить депозитний сертифікат, тобто він буде блокчейн-аналогом цього фінансового продукту, який використовують на традиційних фінансових ринках.

Також HEX створили для використання в DeFi-екосистемі, що розвивається, у криптовалютах мережі Ethereum.

HEX використовує мережу Ethereum для рівня транзакцій (відправка та отримання HEX-токенів, а також взаємодія з розумним контрактом HEX), а-от код консенсусу та механізм стейкінгу містяться в розумному контракті HEX.

Чи варто купувати HEX сьогодні?

Перш ніж вирішити інвестувати в Hex, проведіть аналіз ринку та прочитайте прогнози цін. Будьте готові до несподіваних коливань. В будь-який момент здобутки Hex можуть легко змінитися втратами.

HEX прогноз ціни

Згідно з аналізом DigitalCoin, протягом наступних 5 років ціна HEX зросте від сьогоднішніх 0,22 долара до 0,95 долара. Наступного року вона зросте до позначки в 0,32 долара. Виходячи з цього прогнозу, HEX може бути вигідною довгостроковою інвестицією.

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