Moonbeam сьогодні стрімко зростає і додав майже 25% до своєї вартості за останні 24 години. Якщо бажаєте дізнатися, що таке Moonbeam, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще купувати Moonbeam, читайте далі, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще придбати Moonbeam

Оскільки GLMR є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати GLMR за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити GLMR прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на GLMR

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть GLMR.

Що таке Moonbeam?

Moonbeam — це парачейн для розумних контрактів, сумісний з Ethereum, який працює Polkadot. Він дозволяє легко використовувати популярні інструменти Ethereum для розробників, щоб створювати або повторного розгортати проєкти Solidity в середовищі на базі Substrate.

Moonbeam — це не лише реалізація EVM, а набагато більше: це вузькоспеціалізований парачейн, який відображає RPC Web3 від Ethereum, облікові записи, ключі, підписки, журнали тощо.

Платформа Moonbeam розширює базовий набір функцій Ethereum додатковими функціями, як-от управління в мережі, стейкінг та інтеграція між ланцюгами.

Чи варто купувати Moonbeam сьогодні?

Більшість аналітиків оптимістично налаштовані до Moonbeam, але варто з недовірою сприймати цінові прогнози та інвестиційні поради. Варто інвестувати таку суму, яку вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни Moonbeam

Price Prediction має позитивний прогноз щодо ціни Moonbeam. Зараз токен торгується за 11,22 долара. Аналітики цього ресурсу очікують, що цього року він сягне щонайменше 13,64 долара, а максимальна його ціна становитиме 16,48 долара. У 2023 році токен буде торгуватися як мінімум за 19,39 долара.

У 2024 році ціна Moonbeam становитиме щонайменше 27,16 долара, а максимальна ціна буде 33,28 долара. І нарешті, у 2025 році токен буде коштувати щонайменше 39,51 долара.

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