Сьогодні ціна NEAR Protocol (NEAR) в реальному часі становить 16,44 долара США, а обсяг торгів за 24 години складає трохи менше 1,8 мільярда доларів. Токен NEAR зріс на 16,68% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати NEAR, ця інформація саме для вас.

NEAR Protocol — це блокчейн першого рівня, а також платформа хмарних обчислень, що керується спільнотою, і яка усуває деякі обмеження, що заважали блокчейнам-конкурентам, наприклад, низька швидкість транзакцій, низька пропускна здатність і погана взаємодія.

Цей блокчейн використовує власну технологію Nightshade, щоб підвищити пропускну здатність транзакцій. Nightshade — це різновид шардинга, при якому окремі групи валідаторів обробляють транзакції паралельно в кількох уламкових ланцюгах, і так покращується загальна ємність блокчейну.

На відміну від «звичайного» шардингу, уламки в Nightshade створюють частину наступного блоку, яка називається «шматок». При цьому NEAR Protocol може обробляти до 100 000 транзакцій в секунду і майже миттєво завершувати транзакції.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз стосовно криптовалюти важко. Варто ретельно проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Wallet Investor прогнозує довгострокове зростання. Ціна NEAR Protocol може зрости до 27 доларів за один рік, тобто за цей період прибуток буде становити +63%. Через п’ять років ціна NEAR Protocol становитиме 78 доларів.

🔥#NEAR 4h chart broke above $15.15 and looks to be en route to the current target of $18.66. This remains an EXTREME ALERT as $NEAR has over +14.1% to go before this target is met, and may push QUICKLY! If $18.66 is broken above, #NEARProtocol can climb over +18% more to $22.17. https://t.co/dTMoK3RUcx pic.twitter.com/Pv239wrEAK

— JAVON MARKS (@javonnnm) January 11, 2022