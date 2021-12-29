Cьогодні ROSE зріс на 8%. Де зараз найкраще придбати ROSE

ROSE — нативний токен Oasis Network, посідає 80-те місце за ринковою капіталізацією. Після серії втрат він знову починає зростати. У цій невеликій статті ми пояснимо, що таке ROSE, настільки це гарна інвестиція, і де його можна зараз придбати.

Де зараз найкаще придбати ROSE

Оскільки ROSE є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ROSE за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ROSE прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ROSE

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ROSE.

Що таке ROSE?

ROSE — це нативний токен Oasis Network, блокчейну рівня 1, у фокусі якого знаходиться конфіденційність даних. Його створили для відкритих фінансів та відповідальної економії даних з використанням Cosmos SDK. Oasis надає перевагу тим варіантам використання, що сприяють конфіденційності даних і конфіденційності користувачів, а також прагне забезпечити приватні, масштабовані DeFi і вивести їх за межі трейдерів та дати до них доступ широкому загалу. Завдяки тому, що рівні укладання угоди та консенсусу розділено, Oasis забезпечує високу пропускну здатність і може похвалитися безпечною архітектурою. Такий поділ рівнів дозволяє блокчейну підтримувати паралельно кілька середовищ виконання (ParaTimes), які можна налаштувати під себе. За своєю архітектурою він схожий на структуру Avalanche або Polkadot, в рамках однієї екосистеми він об’єднує декілька різних блокчейнів.

Чи варто сьогодні купувати ROSE?

Зробити точний прогноз ціни криптовалюти дуже важко, а краще сказати неможливо. Перш ніж ви приймете рішення інвестувати в будь-який цифровий актив, серед яких і ROSE, добре проаналізуйте ринок та прочитайте аналізи експертів.

Прогноз ціни ROSE

За прогнозами Coin Quora, ROSE зростатиме, і ціна буде знаходитися в діапазоні від 0,44 до 0,75 долара. Аналітики цього сайту вважають, що незабаром ціна на ROSE може сягнути 2 доларів. А в 2022 році, за їхніми прогнозами, ROSE впаде, і ціне буде 0,20 долара.

ROSE в соціальних мережах

https://twitter.com/kurcenli34/status/1475092606447198210v