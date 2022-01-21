Сьогодні ціна SUKU в реальному часі становить 0,57 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 65,6 мільйона доларів. Токен SUKU зріс на 57% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Suku, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Suku

Оскільки SUKU є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати SUKU за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити SUKU прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на SUKU

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть SUKU.

Що таке Suku?

SUKU — це екосистема рішень Web3 на основі блокчейну, яка надає можливість інноваційним брендам і творцям взаємодіяти зі своєю аудиторією абсолютно новими способами як у фізичному, так і у віртуальному світі, зокрема у метавсесвіті.

Екосистема SUKU — це сукупність рішень для взаємодії, які разом стають інфраструктурою, що дозволяє брендам і творцям процвітати. Вона дозволяє розширити присутність брендів і спільнот у метавсесвіті.

SUKU Omni забезпечує прозорість і відстежуваність. Ця функція може перетворити ланцюги поставок у цікаві історії для клієнтів, які можна перевірити.

І нарешті, завдяки децентралізованим фінансам SUKU здійснює мікрокредитування та дозволяє забезпечення під заставу.

Чи варто купувати Suku сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют дуже важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни Suku

За даними Digital Coin, протягом наступних 5 років ціна криптовалюти SUKU зросте, починаючи від нинішніх 0,57 до 2,17 долара. У 2023 році він збільшиться до 0,7 долара, потім трохи знизиться, а згодом знову почне зростати.

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