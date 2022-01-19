Сьогодні ціна Theta Network в реальному часі становить 4,26 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 467 мільйонів доларів. Криптовалюта Theta Network зросла на 9% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Theta, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Theta

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Що таке Theta?

Theta — це мережа на базі блокчейну, яку створили спеціально для потокового відео. Основна мережа Theta, яку запустили в березні 2019 року, функціонує як децентралізована мережа, де користувачі спільно використовують пропускну здатність і обчислювальні ресурси завдяки одноранговому зв’язку (P2P).

Цей проєкт консультують Стів Чен, співзасновник YouTube, і Джастін Кан, співзасновник Twitch. Theta має власний нативний токен THETA, який виконує різні функції в управлінні мережею.

Розробники стверджують, що проєкт прагне зробити революцію в галузі потокового відео і змінити її нинішній стан, де панує централізація, слабка інфраструктура та високі витрати — те, через що виникає поганий користувацький досвід.

Також творці контенту отримують менший прибуток через бар’єри між ними та кінцевими користувачами.

Чи варто купувати Theta сьогодні?

Пам'ятайте, що зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Вкладайте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Theta

WalletInvestor прогнозує, що за рік ціна THETA становитиме 9,32 долара, а за п'ять років — 29,88 долара. DigitalCoinPrice робить більш обережні прогнози і стверджує, що цей токен зросте до 8,33 долара за рік, а за п'ять років, тобто у 2027 році, його ціна буде 14,82 долара.

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