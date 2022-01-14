Сьогодні Toncoin стрімко зріс на 7%. Де можна купити Toncoin

Сьогодні ціна Toncoin в реальному часі становить 3,71 долара США, а обсяг торгів за 24 години складає 21,5 мільйона доларів. Toncoin зріс на 6,84% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна купити Toncoin, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще придбати Toncoin

Оскільки TONCOIN є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати TONCOIN за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити TONCOIN прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на TONCOIN

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть TONCOIN.

Що таке Toncoin?

Розробники Toncoin заявляють, що це мережа наступного покоління, яка об’єднає всі блокчейни та існуючий Інтернет. Toncoin може обробляти мільйони транзакцій за секунду, і його екосистема має всі шанси створити Інтернет версії Web3.0.

Сюди будуть входити децентралізоване сховище, анонімна мережа, DNS, миттєві платежі та різні децентралізовані послуги. Оскільки ця екосистема розширюється, очікується, що Toncoin вийде за рамки платіжного засобу, яким він зараз є.

Валідатори можуть робити ставки, щоб підтверджувати транзакції та створювати нові блоки і монети. Власники отримають право голосу і зможуть підтримувати або виступати проти змін параметрів протоколу.

Прибуток (газ) будуть виплачувати перевіряючим вузлам в якості винагороди за виконання транзакцій і розумних контрактів згідно з консенсусом PoS. Також валідаторам будуть надавати позики і братимуть за це частину їхньої винагороди.

Чи варто купувати Toncoin сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже важко. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Не вкладайте більше коштів, ніж можете дозволити собі втратити.

Прогноз ціни Toncoin

За прогнозами Wallet Investor, очікується довгострокове зростання. Аналітики цього ресурсу передбачають, що у 2027 році ціна токену становитиме 41,5 долара. Очікується, що 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько +1022%. Тобто якщо ви зараз інвестуєте 100 доларів, то у 2027 році зможете отримати 1122 долара.

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