2021 рік наближається до завершення. Протягом останнього тижня SushiSwap (SUSHI) мав одні з найкращих результатів на ринку криптовалют. На даний момент цей токен DeFi зростає вже 7-ий день, і за цей період він здоржчав на 35%. Але чи може це зростання продовжуватися? Перш ніж ми перейдемо до аналізу цін, розглянемо декілька основних моментів:

На момент написання цієї статті ціна SushiSwap (SUSHI) стала двозначнаю, і токен торгувався за 10 доларів, тобто за останні 24 години зріс на 10%.

Ми очікуємо, що протягом найближчих днів токен зіштовхнеться з великим опором накладних витрат на рівні близько 10,88 долара.

Хоча токен і зростає, та індекс відносної міцності на момент написання даного матеріалу свідчить про його перекупленість, тобто існує значний ризик, що його ціна знизиться, якщо інвестори вирішать зафіксувати прибутки.

Джерело даних: Tradingview.com

SushiSwap (SUSHI): аналіз і прогноз ціни

Без сумніву, це був гарний тиждень для SushiSwap (SUSHI). Вперше за останній час його ціна стала двозначною. Наступною серйозною проблемою для нього буде подолати опір накладних витрат на рівні 10,88 долара. Якщо це дійсно станеться, то, можливо, ми побачимо, як SUSHI спробує подолати наступний поріг в 11,59 долара і консолідується навколо цієї ціни, якщо не зможе прорватися.

Та одним із ключових факторів ризику є показник RSI. Хоча більшість технічних індикаторів виглядають оптимістично, RSI вказує на перекупленість SushiSwap (SUSHI). Якщо інвестори вирішать зафіксувати прибутки, можливо, SushiSwap (SUSHI) опиниться під значним тиском, а це може призвести до відкату до позначки 7,8 долара або десь близько того.

Чи варто купувати SushiSwap (SUSHI)

Відповідь буде так. Якщо ви довгостроковий інвестор, SUSHI буде гідним DeFi-токеном у вашому інвестиційному портфелі. А-от короткострокові прогнози показують, що в найближчі дні можна буже спостерігати певну волатильність SushiSwap (SUSHI). Таким чином, для короткострокових інвесторів це не найкращий час для купівлі цієї валюти.