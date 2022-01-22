Аналітик каже, що ще одна хвиля падінь – і біткоїн може опуститися до рівня підтримки в 30 000 доларів США.

В п’ятницю ціна біткоїну продовжила падати і знизилася до мінімальних 34 800 доларів, і існує ризик, що вона може знизитися до 30 000 доларів.

На даний момент пара BTC/USD коливається в районі 34 825 доларів, тобто за 24 години втратила майже 12%, а загальні втрати за минулий тиждень складають трохи більше 20%.

Загальний ринок криптовалют також демонструє найгірші тижневі показники починаючи з середини грудня. На момент написання цієї статті загальна ринкова капіталізація криптовалют становила 1,7 трильйона доларів, тобто за 24 години вана впала на 14%.

Усі 10 найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют за день зазнали двозначних збитків.

У п'ятницю технічний аналітик Кеті Стоктон з компанії Fairlead Strategies повідомила видання Insider, що якщо біткоїн впаде нижче 40 000 доларів, то, можливо, бики намагатимуться закріпитися на рівні десь 37 361 доларів. Вона повідомила, якщо флагманська криптовалюта проб'є цей «другий рівень підтримки», то загальні втрати біткоїну від падіння з останніх максимумів до 30 000 доларів будуть становити 22%.

У примітці для Insider Стоктон зазначила, що ціна в районі 37 000 доларів є важливою буферною зоною. Ця позначка також відмічає довгострокову лінію зростання цифрового активу, а нижче неї можливі подальші втрати.

Також Кеті Стоктон повідомила, що якщо BTC/USD здорожчає і закриє тиждень вище позначки в 37 361 доларів, то, ймовірно, цим скасує негативний прогноз. Аналітик говорить, що на технічній картині видно, що умови перепроданості можуть сприяти короткостроковому зростанню ціни.

Однак для биків настануть тяжкі часи, якщо падіння продовжиться й далі і перетворить зазначений рівень на рівень пропозиції. За словами аналітика, яка озвучила свої прогнози до падіння BTC до позначки в 35 262 доларів, ще один крок вниз означатиме, що почався новий ведмежий тренд.

Ціни на криптовалюту падають, тому що фондовий ринок також падає через те, що все більше інвесторів не хочуть брати ризики. Ризиковані активи просідають, бо ринок готується до першого з можливих трьох або й більше підвищення процентної ставки, яке здійснить Федеральна резервна система.

У п’ятницю криптомільярдер і генеральний директор компанії Galaxy Digital Майк Новограц заявив, що зараз нелегкі часи для криптовалюти, і вона зможе зрости лише тоді, коли акції «знайдуть основу». Отож, наступного тижня інвестори будуть уважно спостерігати за фондовим ринком, саме тоді відбудеться січнева зустріч ФРС.

Індекс Nasdaq у п’ятницю знизився на 2,2%, і S&P 500 та Dow також знизилися більше ніж на 1%, тобто для акцій це був ще один невдалий тиждень.