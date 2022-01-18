Telos, напрочуд швидкий і масштабований блокчейн, спеціалізується на використанні блокчейну в реальному світі та його впровадженні. Сьогодні ця криптовалюта має одні з найвищих результатів: його вартість збільшилась на цілих 53%. Читайте далі цю статтю і ви дізнаєтесь всю необхідну інформацію про Telos, зокрема де зараз найкраще купувати цей токен.

Де зараз найкраще купувати Telos

Оскільки TLOS є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати TLOS за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити TLOS прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на TLOS

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть TLOS.

Що таке Telos?

Telos має блокчейн, що гарантує швидкість та масштабованість, і це робить його ідеальною мережею для масового впровадження. Токени на основі Telos, а також NFT та розумні контракти використовуються в DeFi, іграх, соціальних мережах тощо.

Telos містить понад 100 різних додатків (dApps), зокрема Taikai, Qudo, Qubicles, Appics, Wordproof, Seeds, Zeptagram і NewLife.

Ці програми використовують такі переваги мережі: швидкість (час блокування складає 0,5 секунди), масштаб (більше 10 000 транзакцій за секунду), а також надійні мережеві послуги, які Telos надає для голосування, децентралізованого зберігання файлів, розташування, емоцій тощо.

Планується, що Telos EVM стане найбільш ефективною та доступною віртуальною машиною Ethereum.

Чи варто купувати Telos сьогодні?

Telos зараз має чудові результати, але поточні та колишні перемоги не є гарантією майбутніх. Ставтеся з недовірою до всіх інвестиційних порад і завжди будьте максимально обережні.

Прогноз ціни Telos

Price Prediction дає щодо Telos оптимістичні прогнози. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що в 2023 році 1 Telos буде торгуватися щонайменше за 1,04 долара. Telos може досягти максимальних 1,22 долара, а середня ціна протягом 2023 року буде 1,07 долара.

У 2024 році 1 Telos коштуватиме щонайменше 1,49 долара. Він може зрости до 1,81 долара, а середня ціна протягом року буде 1,54 долара. Очікується, що ціна 1 Telos становитиме щонайменше 2,13 долара у 2025 році.

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