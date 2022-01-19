Сьогодні Lunar стала найпопулярнішою монетою на CoinMarketCap через новини про майбутній лістинг на Bitmart, її вартість зросла на 11% за останні 24 години.

Це нативний токен DeFi-додатку Lunar, що прагне оптимізувати весь процес торгівлі криптовалютами та NFT і здійснювати її на єдиній інтуїтивно зрозумілій платформі. У цій статті ми пояснимо, що таке Lunar, чи варто його купувати, а також де зараз можна купити Lunar.

Де зараз найкраще купувати Lunar

Оскільки LNR є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати LNR за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити LNR прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на LNR

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть LNR.

Що таке Lunar?

Lunar замінює понад 10 окремих інструментів, необхідних для торгівлі та аналізу криптовалют, єдиною платформою, яка надає користувачам майже миттєвий доступ до необхідних функцій.

Сюди входить: торгівля токенами, зведення кількох гаманців, графіки цін та інформація про токени, автоматичне відстеження портфеля, провідники токенів та сповіщення про ціни.

Є й інші функції: відстеження планів, списки спостереження, а також фермерство та стейкінг. Оскільки кожен компонент у Lunar повністю пов’язаний з іншими, ця платформа відкриває користувачам такі можливості, які не можна отримати в окремих системах.

Наприклад, користувачі можуть сплачувати криптовалюту одночасно з кількох гаманців і автоматично відстежувати свій портфель.

Чи варто купувати Lunar сьогодні?

Lunar може стати прибутковою інвестицією, але знайдіть час та прочитайте цінові прогнози. Варто проаналізувати ринок, перш ніж купувати криптовалюту.

Прогноз ціни Lunar

Price Prediction прогнозує, що наступного року ціна Lunar сягне щонайменше 0,00000006 долара. Вона може зрости до 0,00000007 долара, а середня річна ціна буде 0,00000006 долара. У 2024 році цей токен буде торгуватися як мінімум за 0,00000009 долара і коштуватиме не менше 0,00000012 долара у 2025 році.

Lunar у соцмережах