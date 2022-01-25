Ooki — це децентралізований протокол для маржинальної торгівлі, запозичень, кредитування та стейкингу. Це дозволяє розробляти dApps для кредиторів, позичальників і трейдерів. За останні 24 години він додав 29% до своєї вартості.

У цій статті є все, що вам потрібно знати про Ooki Protocol, зокрема де можна придбати токен Ooki.

Де зараз найкраще купувати OOKI

Оскільки OOKI є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати OOKI за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити OOKI прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на OOKI

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть OOKI.

Що таке OOKI?

OOKI – це проєкт, який керується спільнотою, і в якому проводять голосування за всі основні зміни до протоколу. Це дає можливість користувачам взаємодіяти з найбільш гнучким протоколом децентралізованого фінансування на декількох блокчейнах.

Токен OOKI дозволяє спільноті Ooki керувати протоколом. Це можна зробити, якщо використати токен OOKI для стейкінгу та проголосувати в Ooki DAO. Власники токенів OOKI отримують частину прибутків цього протоколу.

50% зборів, які генеруються протоколом, розподіляються між стейкерами OOKI. Інші 50% зборів надходять до страхового фонду та казначейства Ooki.

Ooki Protocol надає своїм користувачам чотири основні послуги: маржинальна торгівля за допомогою кредитного плеча, позика, кредитування та стейкінг. Торгівля є основою для Ooki Protocol. Користувачі можуть легко відкривати довгі або короткі торгові позиції за допомогою кредитного плеча за фіксованими процентними ставками.

Також Ooki Protocol дозволяє користувачам брати кошти під заставу та давати кошти в борг з метою отримання відсотків. Унікальність протоколу Ooki в тому, що процентні ставки для позики коштів фіксовані.

Чи варто купувати OOKI сьогодні?

Ooki може стати вигідною інвестицією, але варто дослідити ринок та прочитати аналізи його майбутньої цінової траєкторії. З недовірою ставтеся до всіх інвестиційних порад.

Прогноз ціни на OOKI

Price Prediction робить помірно оптимістичні прогнози щодо Ooki. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що наприкінці цього року токен буде торгуватися щонайменше за 0,014 долара. Очікується, що у 2023 році ціна Ooki Protocol сягне як мінімум 0,021 і як максимум 0,025 долара, а середня річна ціна буде 0,021 долара.

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