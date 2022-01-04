Bomber Coin (BCOIN) — це токен Bombcrypto, класичної гри за принципом "Грай, щоб заробити", де гравці можуть купувати героїв і брати участь у захоплюючих режимах гри. Bomber Coin має гарні перспективи і сьогодні зріс майже на 7%. У цій статті ви знайдете все, що вам потрібно знати про Bomber Coin, зокрема де сьогодні найкраще купувати його.

Де зараз найкраще придбати Bomber Coin

Оскільки BCOIN є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати BCOIN за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити BCOIN прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на BCOIN

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть BCOIN.

Що таке Bomber Coin?

Цей ігровий токен має 3 режими. Полювання за скарбами — режим автоматичного відтворення дозволяє героям-підривникам закладати свої бомби в пошуках токенів Bcoin та предметів NFT. Режим історії — де герої пригод борються з монстрами, знищують начальників і отримують цінні предмети. Гравці PVP (гравець проти гравця) беруть участь у турнірах з іншими гравцями, намагаючись виграти та отримати нагороди NFT. Гравці режиму Купити будинок можуть купувати будинки, щоб допомогти героям-підривникам швидше відновити ману.

У цій грі є механізм, який дозволяє оновити героя за допомогою героя того ж рівня. Після успішного оновлення герой, який використали як матеріал для оновлення іншого, зникає. Завдяки цьому можна бути уникнути перенасичення гри героями, а отже, підвищити цінність героїв у майбутньому.

Чи варто купувати Bomber Coin сьогодні?

Токени ігор, де діє принцип "Грай, щоб заробити" такі ж популярні, як і відповідні ігри. Як тільки інтерес до гри зменшиться, монета почне втрачати цінність. Конкуренція в цій ніші, м’яко кажучи, жорстка, тому будьте обережні, якщо захочете інвестувати в Bomber Coin.

Прогноз ціни Bomber Coin

Coin Data Flow прогнозує Bomber Coin зростання. Їхні прогнози базуються на аналізі частки Bomber Coin у попередньому середньому річному зростанні Bitcoin. Якщо частка становитиме 1% цього зростання, то у 2023 році його ціна буде 1,97 долара, в 2024 році — 2,02 долара, а в 2025 — 2,07 долара. Якщо ця частка становитиме 2%, то ціна буде 2,02, 2,13 і 2,24 долара відповідно у 2023, 2024 і 2025 роках. Якщо частка Bomber Coin буде складати 5% від попереднього середнього річного зростання Bitcoin, то ці цифри прогнозуються на рівні 2,17, 2,45 і 2,77 долара США.

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