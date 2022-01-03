Сьогодні ціна BORA в реальному часі становить 1,15 долара, а обсяг торгів за 24 годин складає 469,8 мільйона доларів. BORA зріс на 13,92% за останні 24 години. Якщо бажаєте дізнатися, де зараз найкраще купувати Бора, ця інформація саме для вас.

Де зараз найкраще придбати BORA

Оскільки BORA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати BORA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити BORA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на BORA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть BORA.

Що таке BORA?

BORA — це платформа децентралізованих додатків (DApp), яку створили для вирішення поточних проблем галузі шляхом розповсюдження ігор та цифрового контенту, а також завдяки сприянню взаємодії з користувачем. Це все стало можливим завдяки використанню подвійної структури блокчейну та запатентованого механізму токенів. Токен платформи відомий як монета BORA. BORA надає рішення, що розблокує цінність цифрових активів в блокчейні.

Платформу BORA розробили з використанням модульної архітектури, щоб постачальники контенту могли незалежно від інших використовувати блокчейн. Це гарантує, що дані та операції кожної служби працюють незалежно і не впливають на інші служби на платформі. І водночас користувачі можуть скористатися перевагами різноманітних контент-сервісів, які надає екосистема BORA за допомогою єдиного уніфікованого досвіду.

Чи варто купувати BORA сьогодні?

Коли читаєте прогнози ціни BORA, не приймайте їх за чисту монету. Це лише думки експертів чи інсайдерів. Ставтеся з недовірою до всіх порад щодо інвестицій.

Прогноз ціни BORA

Price Prediction передбачає, що у 2029 році 1 BORA буде торгуватися за 16,24 долара, тобто ця валюта виросте на 1600% за 7 років.

BORA в соцмережах