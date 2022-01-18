Розробники COTI називають її першою фінтех-платформою корпоративного рівня, яка дає організаціям можливість створювати власні платіжні рішення та оцифровувати валюту, щоб заощадити кошти та час. На даний момент він торгується за 0,41 долара і сьогодні піднявся на 23%.

У цій статті ми пояснимо, що таке COTI, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще купувати COTI.

Де зараз найкраще купувати COTI

Оскільки COTI є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати COTI за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити COTI прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на COTI

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть COTI.

Що таке COTI?

COTI — один із перших у світі протоколів блокчейну, що оптимізований для децентралізованих платежів і призначений для використання продавцями, урядами, платіжними DApps та емітентами стейблкоінів. Його перша програма — COTI Pay.

COTI — це екосистема, яку створили спеціально для вирішення всіх проблем, пов’язаних із традиційними фінансами, зокрема затримка, комісії, глобальна інтеграція та ризики.

Це стало можливим завдяки впровадженню протоколу на основі DAG, а також інфраструктури, яка є повністю масштабованою, приватною, інклюзивною та швидкою.

Ця екосистема має блокчейн на основі DAG, алгоритм консенсусу proof-of-trust, multiDAG, GTS (Global Trust System), універсальне платіжне рішення та платіжний шлюз.

Платформа COTI є унікальною. Вона дозволяє компаніям без жодних зусиль створювати передові фінтех-продукти та заощаджувати час, дані та гроші. COTI Pay може обробляти будь-які типи платежів, як онлайн, так і офлайн.

Чи варто купувати COTI сьогодні?

COTI може стати вигідною інвестицією, але знайдіть час і прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів, перш ніж купувати цю криптовалюту.

Прогноз ціни COTI

Crowd Wisdom прогнозує, що COTI буде торгуватися в діапазоні за 0,39 – 0,41 долара протягом наступних кількох годин. Наразі їхня рекомендація – купувати.

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